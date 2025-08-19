Diedesheim. (pm/cao) Das Diedesheimer IT-Unternehmen MPDV Mikrolab wurde kürzlich von der Süddeutschen Zeitung als drittbestes mittelständisches Familienunternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Ein bedeutender Erfolg für die Firma und auch für die Region. Im Interview spricht Geschäftsführerin Nathalie Kletti über den Preis, den Standort in der Großen Kreisstadt und die Zukunftspläne im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote