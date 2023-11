Seit 44 Jahren spielt Andreas Mayer Orgel in der Paulus-Gemeinde

Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. Das erste Mal an der Orgel, das weiß er noch wie heute: Andreas Mayer war gerade 16 Jahre alt, als ihn der katholische Pfarrer Meyer fragte, ob er im Schüler-Gottesdienst den Organistendienst in der Lohrbacher St. Paulus-Kirche ausüben könne. An diesem, dem größten aller Instrumente zu spielen, das sei erhebend gewesen. Geübt und gespielt