Limbach/Mudau. (pol) Völlig unverständlich war laut Polizei das Verhalten eines 32-jährigen Autofahrers, der am Sonntagnachmittag, 7. Juli, auf der Landesstraße L524 unterwegs war. Die Polizei sucht hierfür nach Zeugen.

Gegen 15.35 Uhr fuhr der Mann zusammen mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern in seinem VW Touran von Oberdielbach in Richtung Scheidental.

Nachdem ihn ein VW Golf-Fahrer überholt hatte, soll er sich wohl von deren Fahrstil provoziert gefühlt haben und signalisierte dies mit dem Betätigen der Lichthupe. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer Gas gegeben und den Golf im Bereich eines Überholverbots überholt haben.

Der 32-Jährige soll den 22-Jährigen ausgebremst haben, sodass er erneut zum Überholen ansetzte. Während dieses Überholvorgangs soll der Mann mit seinem Fahrzeug nach links gezogen und so den Golf gerammt haben. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Nach dem Zusammenstoß kam der Touran nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kam schließlich circa 150 Meter später in einem Feld zum Stehen.

Die Ehefrau wurde hierdurch leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder und die Fahrzeuginsassen des Golfs blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Der 32-Jährige muss nun mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Hinweis der Redaktion: Die Polizei korrigierte ihre Angaben am Dienstag. Es handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug nicht um einen Sharan, sondern einen Touran. Und der Golf wurde nicht von einer 30-jährigen Fahrerin, sondern von einem 22-jährigen Fahrer gelenkt.

In diesem Zuge sucht die Polizei noch nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/6090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Update: Freitag, 19. Juli 2024, 15.14 Uhr