Von Ursula Brinkmann

Limbach. Das Thema Wasser – als kostbares Gut wie auch als bedrohliche Flut – bestimmte die Tagesordnung des Limbacher Gemeinderats bei seiner jüngsten Sitzung. Das "Starkregenrisikomanagement" wurde als Erstes behandelt. Dabei ist das Thema nicht erst seit gestern eines in der Gemeinde, denn eine Gefährdungsanalyse ist bereits gemacht und die sich