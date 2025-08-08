Freitag, 08. August 2025

Plus Limbach

Erika Eisenhuth ist mit 103 Jahren frisch, agil und einfach zufrieden

Gute Gene, viel Bewegung und feste Rituale: Sie feiert am Freitag Geburtstag.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Heute wird das Strickzeug weggelegt und gefeiert: Erika Eisenhuth begeht in Limbach ihren 103. Geburtstag. Foto: kö

Von Uwe Köbler

Limbach. Ihren 103. Geburtstag feiert am heutigen Freitag im "Sen Vital Seniorenzentrum" Katharina von Hohenstadt in Limbach Erika Eisenhuth. Die Seniorin freut sich auf ihren besonderen Ehrentag und die zu erwartenden Gäste, wozu neben der Familie des Sohnes und weiteren Bekannten auch Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber zählen wird.

Dass das

