Plus Limbach

Aus dem Edeka wird ein Diska-Markt

Die Nahversorgung ist gesichert. Günter und Petra Hölzer schließen ihren Markt schon bald.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Bürgermeister Thorsten Weber bedankte sich bei Günter Hölzer, der 31 Jahre lang in Limbach die Nahversorgung sichergestellt hat. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Limbach. Auf diese gute Nachricht haben viele Menschen aus Limbach und Umgebung gewartet: In der Gemeinde wird es auch nach der Schließung des Edeka-Marktes Hölzer einen Lebensmittelmarkt geben, in dem die Bürger die Artikel des täglichen Bedarfs einkaufen können. Voraussichtlich Anfang November eröffnet in dem Gebäude in der Muckentaler Straße ein

