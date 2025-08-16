Von Rüdiger Busch

Limbach. Auf diese gute Nachricht haben viele Menschen aus Limbach und Umgebung gewartet: In der Gemeinde wird es auch nach der Schließung des Edeka-Marktes Hölzer einen Lebensmittelmarkt geben, in dem die Bürger die Artikel des täglichen Bedarfs einkaufen können. Voraussichtlich Anfang November eröffnet in dem Gebäude in der Muckentaler Straße ein