Robern. (kö) Der Winter malt immer wieder schöne Bilder, im eisig schönen Wald oder auf in zartes Weiß gehüllter Flur. Manchmal aber eben auch direkt vor der eigenen Haustür.

So staunte der Roberner Karl-Heinz Schork dieser Tage nicht schlecht, als er an einem Morgen nach leichtem Schneefall ein formvollendetes Doppelherz in seinem Hof erkannte. Eine Liebeserklärung direkt in der Hofeinfahrt? Gibt’s da etwa eine unbekannte Verehrerin, zumal wenige Tage später bei etwas mehr Schnee wieder das doppelte Herz zu sehen war?

Weit gefehlt. Vielmehr stellte sich wenig später heraus, dass das doppelte Schneeherz von einer Mitarbeiterin eines Sozialdienstes, die in der Nachbarschaft tätig war, beim Wenden mit dem Auto völlig unabsichtlich so "fabriziert" worden war. Ein sozialer Dienst mit Herz, sozusagen. Auch schön.