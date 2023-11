Buchen. (rüb) Buchen soll einen Waldfriedhof bekommen. Den dafür notwendigen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag im Alten Rathaus zwar nicht, da die Stadträte zunächst das von der Verwaltung vorgesehene Areal in Augenschein nehmen möchten. Über das grundsätzliche Ziel, künftig Waldbestattungen zu ermöglichen, herrschte im Gremium aber größtenteils Einigkeit.

Die Fraktion SPD/Grün-Links hatte im März einen entsprechenden Antrag gestellt und damit, so Johannes Volk, den Wunsch vieler Bürger artikuliert. Denn ein solcher Ruheforst fehlte bislang im Raum Buchen. Die Stadtverwaltung hatte sich daraufhin des Themas angenommen und eine geeignete Fläche im Wald zwischen Buchen und Hollerbach ausgemacht.

Das 1,2 Hektar große Areal im Gewann "Wolfsgarten" liegt aus Richtung Buchen gesehen links von der Kreisstraße 3917 und verfügt auch über Erweiterungspotenzial. Zudem stünden zwei Parkplätze in der Nähe zur Verfügung. Wie Bürgermeister Roland Burger aufzeigte, sei das Waldgebiet durch einen hohen Anteil an gesunden und hochstämmigen Laubbäumen geprägt.

Generell sei ein Waldfriedhof so konzipiert, dass dort Urnenbestattungen im unmittelbaren Umfeld von Bäumen möglich sind. Denkbar sei, an den Bäumen eine Plakette mit den Namen der Verstorbenen anzubringen. Blumenschmuck sei dagegen nicht üblich, um die Fläche so naturnah wie möglich zu gestalten.

Stattdessen könnte ein kleiner Andachtsplatz eingerichtet werden, an dem Trauerfeiern stattfinden könnten. Grundsätzlich seien im Wald aber nur Bestattungen im engsten Kreis angedacht, da dort keine entsprechende Infrastruktur vorhanden sei. Größere Abschiedsfeiern müssten in der Leichenhalle stattfinden.

Landauf, landab seien alternative Formen der Bestattung im Kommen, erklärte der Bürgermeister: "Der Bedarf ist auch in Buchen da." Dies wurde auch in den Wortmeldungen der Stadträte deutlich. "Der Wunsch vieler Bürger ist da, und wir sollten diesem Wunsch nachkommen", sagte Markus Dosch: "Ein Waldfriedhof wäre eine Bereicherung für die Bestattungskultur in Buchen."

"Wir sollten bei einem so sensiblen Thema aber nichts übers Knie brechen", gab Willi Biemer zu bedenken. Bei einem Waldfriedhof sei die Atmosphäre von entscheidender Bedeutung, weshalb sich der Gemeinderat vor Ort selbst ein Bild von der vorgeschlagenen Fläche machen sollte. Johannes Volk wies darauf hin, dass bei den ersten Überlegungen seiner Fraktion mit einem Forstexperten ebenfalls das genannte Areal als das geeignetste genannt worden sei. Den Vorschlag eines Vor-Ort-Termins begrüßte aber auch er.

Harry Ballweg äußerte die Befürchtung, dass es durch die Schaffung eines solchen Angebots immer weniger Beerdigungen auf den Friedhöfen geben könnte, und die Stadt auf den hohen Kosten für die Unterhaltung der Anlagen sitzen bleiben könnte.

Nach kurzer Diskussion einigten sich Verwaltung und Gemeinderat, dass im Rahmen der ATU-Sitzung am 18. März ein Vor-Ort-Termin stattfinden soll. Anschließend soll der Ausschuss für Technik und Umwelt darüber Beschluss fassen.