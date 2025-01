Buchen. (rüb) Wer das Glück hatte, ihn als Lehrer erleben zu dürfen, der erzählt auch Jahrzehnte später noch von unvergesslichen Momenten, lustigen und spannenden Begebenheiten und von einem Pädagogen, der es wie kaum ein anderer verstand, bei seinen Schülern das Interesse an Politik und Gesellschaft zu wecken. Aber nicht nur als Lehrer, sondern auch in seinem langjährigen politischen Engagement als Kreisvorsitzender der FDP war er weithin geschätzt und beliebt. Nun ist Fritz Diehm im Alter von 87 Jahren gestorben.

Geboren in Mainz und aufgewachsen in Weinheim, wo er auch das Abitur ablegte, übernahm Fritz Diehm schon früh Verantwortung, etwa in der evangelischen Jugend, wo er seine spätere Frau Bärbel kennenlernte. Zudem war er Vorsitzender des Stadtjugendrings und auch im Kreisjugendring Mannheim-Land engagiert.

Nach dem Abitur studierte Fritz Diehm in Heidelberg und Berlin Englisch, Französisch und Geschichte. In seiner Zeit in Berlin wurde er zum Fan der heutigen Bundeshauptstadt. "Er fuhr auch später immer noch gerne nach Berlin", erinnert sich seine Witwe.

Nach einer Anstellung als Studienassessor in Sinsheim kam der Junglehrer Fritz Diehm 1964 ans Burghardt-Gymnasium (BGB) nach Buchen, wo er bis zur Pensionierung 2001 Generationen von Schülern in Englisch, Französisch und Geschichte unterrichtete und auch als Fachabteilungsleiter Akzente setzte. Dort war er bei Kollegen und Schülern fachlich und menschlich gleichermaßen hoch geschätzt.

Dass der Lehrerberuf für ihn eine Berufung war, zeigt sich darin, dass er auch im Ruhestand weiter unterrichtete. So war er noch bis 70 aushilfsweise als Lehrer tätig, am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim sowie an der Helene-Weber-Schule und an der Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen. "Wir haben unseren Beruf geliebt", sagt Bärbel Diehm, die ebenfalls am BGB unterrichtete. Sein Ziel, den Schülern Wissen zu vermitteln, ging dabei immer über den reinen Unterrichtsstoff hinaus. Bei Fahrten nach Prag oder in die damalige DDR eröffnete Diehm den Schülern neue Horizonte und neue Blickwinkel. Seine Begeisterung für Geschichte und Politik war ansteckend, und wenn im Schulflur von der FDP als "Fritz-Diehm-Partei" die Rede war, dann steckte in dieser Wortschöpfung nicht nur Humor und Wortwitz, sondern zugleich Sympathie und Hochachtung.

Der FDP trat Diehm Anfang der 1970er Jahre bei, und auch in der Europa-Union engagierte er sich. Die Liberalen im Neckar-Odenwald-Kreis würdigten seine Verdienste mit der Ernennung zum Ehrenkreisvorsitzenden.

Nicht nur die Politik, auch die Kultur, die Literatur und der Sport hatten es ihm angetan. Bis ins hohe Alter waren er und seine Frau in den Sommermonaten täglich im Waldschwimmbad. Auch als die körperlichen Einschränkungen krankheitsbedingt zunahmen, war er noch immer am Zeitgeschehen sehr interessiert.

Am 27. Dezember endete sein erfülltes Leben. Neben Ehefrau Bärbel, die mehr als 60 Jahre mit ihm verheiratet war, trauern die Söhne Jens und Holger, die Schwiegertochter und die sechs Enkelkinder um Fritz Diehm – und mit ihnen unzählige Weggefährten und Menschen, die ihn gekannt und geschätzt haben.

Info: Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 18. Januar, um 13 Uhr in der Christuskirche in Buchen statt.