Von René Engmann

Lauda-Königshofen. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei Heilbronn ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Lauda-Königshofen. Wenige Tage nach dem Vorfall in einem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus bleibt vieles im Unklaren – "aus ermittlungstaktischen Gründen", wie es von offizieller Seite heißt. Klar ist bisher nur: Bei einem Streit wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Zu dem versuchten Tötungsdelikt kam es offenbar am frühen Freitagmorgen in einem sozialen Brennpunkt. Die Beamten sperrten das Gelände und suchten es weiträumig ab. Die Spurensicherung war mit mehreren Beamten bis zum frühen Mittag vor Ort.

In diesem und zwei weiteren benachbarten Mehrfamilienhäusern wohnen größtenteils sozialschwache Bürger, zugleich ein sehr hoher Anteil beziehungsweise fast nur Staatsbürger anderer Länder. Zeugen vor Ort bestätigten, dass zivile Fahrzeuge und Beamte der Polizei am Freitag gegen 5 Uhr anrückten und mit Taschenlampen die Gegend rund um das besagte Objekt ableuchteten. Anschließend kamen uniformierte Kollegen hinzu und sperrten das Gelände mit Flatterbändern ab. Die hinzugeeilte Kriminalpolizei suchte dann noch weitere Flächen und ein gegenüberliegendes Gebäude ab. Die Spurensicherung betrat schließlich gegen 9.30 Uhr vollständig in Schutzkleidung bekleidet das Mehrfamilienhaus. Gegen 12.45 Uhr war die Einsatzlage augenscheinlich für die Polizei beendet. Die Einsatzkräfte zogen ab.

Die Pressestelle der Polizei bestätigte diese Schilderung und ein Opfer einer "körperlichen Auseinandersetzung" mit lebensgefährlichen Verletzungen. Weitere Fragen beantwortete die Pressestelle mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Anzahl, Geschlecht und Alter der Beteiligten bleiben also vorerst ebenso im Dunkeln wie das Tatwerkzeug und der Hintergrund. Die Polizei wollte ebenso nicht bestätigen, ob der Täter in Gewahrsam oder flüchtig ist.