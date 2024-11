Von Alissa de Robillard

Region Eberbach. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne... Rund um den 11. November finden überall in der Region Martinsumzüge statt. Doch woher kommt dieser Brauch? Was wird überhaupt gefeiert und wer war denn dieser Martin?

Sankt Martin war ein Soldat und später dann ein Bischof in Frankreich, der vor allem dafür bekannt ist, dass er seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben soll. Die Geschichte besagt, dass der Heilige im Winter vor dem Stadttor in Amiens auf einen armen Menschen traf, der trotz bitterer Kälte, kaum bekleidet war. Daraufhin teilte Martin seinen Mantel mit einem Schwert und schenkte dem Bettler das Stück Stoff.

In der Nacht soll Martin von Jesus geträumt haben und ließ sich daraufhin taufen und später sogar zum Priester weihen. Gestorben ist der Heilige am 8. November 397, beerdigt wurde er dann am 11. November. Darum finden die Umzüge in der Zeit zwischen dem 8. und 11. November statt, um Sankt Martin zu gedenken.

Die Geschichte mit dem geteilten Mantel wird oft in Kinderliedern erzählt und steht vor allem für Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Typisch für das Gedenken an den Heiligen sind die Umzüge durch die Stadt mit selbst gebastelten Laternen. Dabei werden Lieder gesungen und Süßgebäck verteilt. Woher der Brauch mit dem Laternenumzug genau kommt, ist nicht ganz klar. Es gibt verschiedene Theorien, wie zum Beispiel, dass der Leichnam von Martin mit einer großen Lichterprozession nach Tours gebracht wurde – der Ort an dem Martin Bischof war.

Ein anderer Erklärungsansatz ist, dass der Martinstag auf den Abschluss des Erntejahres fällt. Um für die Ernte zu danken, wurde früher Feuer angezündet und Kinder haben sich Laternen aus Rüben und Kürbissen gebastelt. Zum Schluss gibt es auch noch eine theologische Erklärung, die sich auf einen Bibeltext bezieht. Dabei geht es darum, Licht in die Dunkelheit zu bringen – eben so, wie Martin das mit seinen guten Taten getan haben soll.

Obwohl der Martinstag ein kirchlicher Feiertag ist, hat der Brauch längst eine soziale und gemeinschaftliche Komponente. Es geht darum, Bedürftigen zu helfen, Gutes zu tun und zu teilen – zusammen Licht ins Dunkle zu bringen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Tradition in Schulen und Kindergärten besonders gefeiert wird.

Mit dem Basteln der Laternen und dem Singen der Lieder wird Gemeinschaft geschaffen. Meist wird während oder nach den Umzügen Gebäck verteilt und zum Schluss ein Martinsfeuer entzündet.

Doch wo finden denn jetzt diese Martinsumzüge statt? Wir haben eine Übersicht für die Region erstellt:

Eberbach

> Der Bürger- und Heimatverein Eberbach organisiert am Montag, 11. November, um 18 Uhr den St. Martins-Umzug durch die Eberbacher Altstadt. Treffpunkt ist bei der Dr. Weiß-Grundschule. Der Förderverein und Elternbeirat der Dr. Weiß-Grundschule sorgt für die Bewirtung auf dem Schulhof.

> Der Lindacher St. Martinsumzug startet am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr am Lindacher Spielplatz. Der Laternenumzug endet am Feuerwehrgerätehaus. Dort werden dann die traditionellen Martinsbrezeln verteilt. Für die anschließende Bewirtung sorgt die Lindacher Feuerwehr.

> Der MGV Igelsbach veranstaltet bereits am Sonntag, 10. November, den Martinsumzug. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Ortseingang an der Bushaltestelle "Im Wiesental". Der Zug läuft über die Waldstraße, Sandweg und Hirschweg zur Sängerhalle des MGV Igelsbach. Dort sollen dann alle Kinder, die mitgelaufen und kräftig mitgesungen haben, eine Martinsbrezel bekommen. Mitmachen dürfen alle Kinder mit Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln. Der Abschluss ist dann am Lagerfeuer vor der Sängerhalle. Dort gibt es Kinderpunsch und Glühwein.

> In Pleutersbach startet der Umzug am Montag, 11. November, um 18 Uhr. Treffpunkt ist beim Dorfgemeinschaftshaus.

Schönbrunn

> Gleich fünf Martinsumzüge finden am Montag, 11. November, in Schönbrunn statt – in jedem Ortsteil einer. Los geht es jeweils um 18 Uhr. Die Treffpunkte sind: In Allemühl beim Brunnen (Schönblickstr./Heiserbergweg), in Unter-Haag (Kreuzung Heidelberger Str./Birkenrotweg), in Moosbrunn am Schützenhaus vom SSV Moosbrunn, in Schönbrunn am Vereinsheim des MGV Schönbrunn und in Schwanheim am Parkplatz vom Dorfgemeinschaftshaus. Die Kinder und ihre Eltern sollen die Straßen und Gassen mit ihren schönen, selbst gebastelten Laternen und Lampions in ein stimmungsvolles Licht versetzen und halten die Erinnerung an den heiligen St. Martin lebendig. Zum Abschluss verteilen Mitglieder des Gemeinderates Martinsbrezeln an die Kinder.

Hirschhorn

> In der Kindertagesstätte GerneGross in Langenthal findet der Martinsumzug am Freitag, 8. November, um 18 Uhr statt. Er startet am Spielplatz in Langenthal und läuft durchs "Hohe Feld" mit kurzen Stopps zum gemeinsamen Singen. Am Wendeplatz werden die Kinder eine kleine Vorführung machen. Nach dem Martinssingen wird es dort dann eine kleine Verpflegung geben. Neben den Laternen und Lampions sollen alle Anwesenden eigene Tassen mitbringen, darum bittet das Team der Kita-GerneGross.

> Die Kindertagesstätte Entdeckerwelt lädt alle Familien und Interessierte am Montag, 11. November, zum St. Martins Fest auf dem Château-Landon Platz ein. Ab 17 Uhr können sich alle Familien gemütlich am Platz einfinden und gegen 17.30 Uhr treffen sich dann alle Kita-Kinder auf der "Bühne" unterhalb der Volksbank. Nach der offiziellen Begrüßung erwartet die Anwesenden ein kleiner Auftritt der Kita-Kinder. Außerdem erzählt Pfarrer Hoffmann aus Rothenberg die St. Martin Legende.

Passend zur Geschichte wird danach zusammen mit den Magistratsmitgliedern das Martinsgebäck an die Kinder verteilt. Im Anschluss startet dann der Laternen-Umzug. Dieser führt den Alten Weg entlang, über die kleine Brücke, zum Biesinger-Brunnen und wieder zurück am Spielplatz entlang zum Château-Landon-Platz. Gegen 19 Uhr wird das Martinsfeuer von der Bambini-Feuerwehr gelöscht.