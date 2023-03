Von Peter Bayer und Alissa de Robillard

Eberbach. "Bildung hat Priorität und ist immer teuer", weiß auch Theresa Schopper, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Wie sinnvoll die Gelder, auch aus dem Digitalpakt, in den Schulen angelegt sind, davon überzeugte sie sich bei ihrem Besuch am Mittwoch in der Gemeinschaftsschule Eberbach. Dort weihte sie den MakerSpace ein, der in Eberbach natürlich "EberSpace" heißt. Von den Schülerinnen und Schülern ließ sie sich auch gleich in einzelnen Bereichen erklären, was hier alles möglich ist.

Auch wenn der Festakt zur Einweihung des MakerSpaces in lockerer Runde geschah, merkte man Schulleiter Udo Geilsdörfer angesichts der Ehrengäste aus Landespolitik, Schulamt, Regierungspräsidium, lokaler Politik sowie der Vertreter der an der Digitalisierung beteiligten Firmen die Aufregung ein wenig an. Die Idee zur Einladung der Ministerin stammte vom grünen Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, Hermino Katzenstein, der ebenfalls gekommen war.

Geilsdörfer stellte "seine" Schule vor. Hervorgegangen aus der Werkrealschule ist sie seit dem Schuljahr 2018/2019 eine Gemeinschaftsschule mit aktuell 235 Schülerinnen und Schülern. Der Weg dorthin sei harte Arbeit gewesen, die nur mit einem motivierten und engagierten Kollegium zu schaffen gewesen sei.

Da Eberbach in jede Himmelsrichtung etwa 30 Kilometer von jedem größeren Zentrum entfernt ist, mache dies eigene Wege unabdingbar. So gebe es eine eigene Ausbildungsplatzmesse, um die Ausbildungsbetriebe zu den Schülern zu bringen. Auch bei der Digitalisierung habe man eigene Wege beschritten, welche Konrektor Jan Koßmann erläuterte.

"Das Geld aus dem Digitalpakt ist gut angelegt", lobte Bürgermeister Peter Reichert. Allerdings dürfe es sich dabei nicht nur um eine Anschubfinanzierung handeln, sondern müsse verstetigt werden, so seine Bitte an die Ministerin. Wegen weiterer Mittel sei man in Verhandlungen mit dem Bund, sagte Schopper. "Wir wollen nicht nur einen Anschub, sondern eine langfristige Aufteilung", pflichtete sie Reichert bei. Denn die Digitalisierung werde bleiben.

Als irre Möglichkeit für die MINT-Fächer bezeichnete Schopper den MakerSpace. Die ...