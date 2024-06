Mosbach. (schat) Mit einer deutlich höheren Wahlbeteiligung als beim großen Gemeinderat (56,41 Prozent) wurden in drei Mosbacher Stadtteilen am Sonntag auch die Ortschaftsräte neu gewählt. In Lohrbach beteiligten sich 69,53 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung, in Sattelbach 72,65 %, in Reichenbuch waren es sogar 74,71 Prozent.

> In Lohrbach hatten die Wahlberechtigten drei Listen vorliegen. 43,19 % der Stimmen entfielen auf die FWL, 35,19 % auf die SPD/Liste, 21,6 % auf die CDU. Die Ergebnisse im Überblick: FWL: Ramona Gentilini-Gierloff (87 Stimmen), Hanna Hannich (459), Norman Bender (208), Karl-Heinz Fahrbach (233), Jens Heiler (744), Heiko Humburger (640), Carsten Merz (133), Georg Mohring (298), Max Wenk (258), Florian Westenhöfer (267) Edgar Hellwig (135) – SPD/Liste: Norbert Schneider (805 Stimmen), Wolfgang Roth (529), Ralf Sommer (300), Arthur Neureuther (309), Sandra Schoder (186), Michael Karl (144); Stefan Schmidt (196), Steffen Ritzal (120), Volker Schmidt (129), Marco Trutzel (103) – CDU: Matthias Egenberger (404), Franz Ludwig (277); Fabian Neureuther (413); Christopher Anton Zimmermann (153); Lars Goldbaum (322); Jana Roos (164). Den Ortschaftsrat bilden die fett markierten elf Gewählten.

> In Reichenbuch standen auf der Liste BGR acht Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl. Die Ergebnisse: Armin Hummel (229), Bettina Knapp (210), Simon Küller (226), Heike Roth (228), Ivonne Schauder (154), Maximilian Schoder (205), Klaus Staudenmaier (275), Carolin Helfrich (151). Den Ortschaftsrat bilden hier die sieben fett markierten Gewählten.

> In Sattelbach setzt sich der neue Ortschaftsrat künftig aus folgenden neun Gewählten zusammen: Michael Stadtmüller (320), Arno Flicker (319), Marco Münch (297), Steffen Bangert (273), Helmut Ehrfeld (267), Philipp Kästner (267) Alexander Bender (252), Karlheinz Püchner (245), Madeleine Geier (243).

Durchaus interessant war in Sattelbach aber vor allem auch der Blick auf die sogenannte "freie Zeile". Die erlaubt es nämlich bei Kommunalwahlen, bei denen es nur einen Wahlvorschlag (also eine Liste) gibt, weitere Namen auf dem Stimmzettel zu ergänzen. Und im Streudorf machte man von dieser Option überaus regen Gebrauch. Insgesamt 29 weitere potenzielle Ortschaftsratsmitglieder waren bei Auswertung der Wahlzettel zu notieren, fünf mit mehreren Stimmen, 24 mit jeweils einer. Und da auch bei den sogenannten Ersatzpersonen eine ordentliche Reihenfolge zu bilden ist, wie Manuel Mayerhöffer (Abt. Bürgerservice, Recht und Ordnung bei der Stadt) erklärt, musste selbige in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend im Rathaussaal per Los ermittelt werden. Auf der langen Liste der möglichen Ersatzpersonen für den Ortschaftsrat finden sich nun auch etliche Sattelbacher, die damit wohl nicht unbedingt gerechnet haben. Während Bürgermeister Rickenbrot schmunzelnd festhält: "Wir haben da eine recht hohe Ausfallsicherheit in Sattelbach." Auch in Reichenbuch wurde die freie Zeile genutzt, hier waren aber insgesamt nur sieben Stimmen, die zu registrieren waren. Hier war die Reihenfolge der fünf Ersatzpersonen mit jeweils einer Stimme zu losen.

Alle Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen mitsamt Gewählten und Ersatzpersonen finden sich im Übrigen in der amtlichen Bekanntmachung der Stadt, die zeitnah veröffentlicht werden soll. Zudem sind sie die einzelnen Abstimmungsergebnisse auch auf Seite der Stadt Mosbach – www.mosbach.de – hinterlegt.