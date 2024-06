Adelsheim. (dany) Die unechte Teilortswahl in Adelsheim ist abgeschafft. Allerdings hat sich die Hoffnung, dass sich durch das erleichterte Verfahren die Wahlbeteiligung erhöht, nicht bestätigt. Von 58,4 Prozent 2019 ist sie auf 54,2 Prozent gesunken. So blieb also fast jeder zweite Wahlberechtigte in Adelsheim zu Hause. Allerdings hat sich die Zahl der ungültigen Stimmen von 96 im Jahr 2019

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote