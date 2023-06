Von Peter Bayer

Eberbach. Premiere für die Kickbox-Schmiede Eberbach von Weltmeister Bardhyl Gashi. Mit Ahmad Karimi wird am kommenden Samstag, 24. Juni, erstmals einer seiner Schützlinge als Halbprofi kämpfen.

"Er ist ein Ausnahmeathlet", sagt sein Trainer über den 24-Jährigen. In der Regel brauche man 15 bis 20 Amateurkämpfe, ehe man als Halbprofi in den Ring steigen darf. Karimi, der erst 2020 bei Gashi mit dem Kickboxen begonnen hat, bringt es gerade einmal auf sechs Kämpfe. In denen, so sein Trainer, habe er sich aber bereits einen Namen gemacht. Enfusion, laut Gashi die drittgrößte "Adresse" in diesem Kampfsportbereich, sei auf ihn zugekommen, ob er im Vorprogramm der "IFP Fight Night" kämpfen möchte.

Vor allem mit dem zweiten Platz bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der Amateure im November 2021 hat der junge Eberbacher Aufmerksamkeit erregt. Hier hat er im Finale seine bislang einzige Niederlage einstecken müssen. "Der Gegner hatte zuvor einen Kampf weniger bestritten, war also ausgeruhter. Ahmad musste in zwei Kämpfen über die volle Distanz gehen", blickt Gashi zurück. So lässt sich die knappe Punktniederlage erklären. Seine Siege feierte Karimi auch gegen internationale Gegner mit der Erfahrung von 20 oder mehr Kämpfen.

Wenn Karimi am Samstag, 24. Juni, in der Eissporthalle Darmstadt in den Ring steigt, muss er mit einigen Änderungen klar kommen. Im Gegensatz zu den Kämpfen im Amateurbereich fallen bei den Profis und Halbprofis sowohl der Kopfschutz als auch der Schienbeinschutz weg. Das bedeutet, die Tritte mit dem Bein werden härter, die Treffer zum Kopf deutlich schmerzhafter. "Das ist schon eine andere Nummer ohne den Schutz. Ich muss immer aufpassen, mit allem rechnen", ist sich der Eberbacher bewusst. Denn Zurückhaltung im Kampf ist absolut nicht seine Sache. "Er marschiert ab der ersten Sekunde ohne Pause, das bricht jeden Gegner", beschreibt der Trainer den Stil seines Schützlings. Er verfügt über eine ausgezeichnete Technik, ist schnell und kann auch viel einstecken. Aber: Seine Deckung ist nicht die beste. Das könnte sein Gegner Murtada Kathem aus Wuppertal ausnutzen. Der hat schon mehrere Kämpfe als Halbprofi hinter sich, ist in allen Bereichen erfahrener.

Ahmad Karimi ist 2015 mit der großen Flüchtlingswelle aus Afghanistan nach ...