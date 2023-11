Neckarburkener auf Spurensuche nach Anfängen des Alls (plus Video)

Das Inner Tracking System (ITS) von Alice besteht aus sieben zylindrisch angeordneten Siliziumdetektorlagen; das Bild zeigt die sechste Lage. In dem nur 0,8 Millimeter starken Beryllium-Rohr (Kosten: rund eine Million Euro) kollidieren die Bleiatomkerne mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, wobei das Quark-Gluonen-Plasma entsteht. Foto: Alice Collaboration / Cern