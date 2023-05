Von Stephanie Kern

Neckarelz. Sie tragen Turnschuhe, Jeans, leichte Jacken und Rucksäcke. Wie Polizisten sehen sie an diesem Tag nicht aus. In der KZ-Gedenkstätte verschwinden sie zwischen den Holzmenschen, die die Gefangenen des einstigen Lagers in Neckarelz symbolisieren sollen. Eine beklemmende Erfahrung, das merkt man der stillen Nachdenklichkeit an, die hier herrscht.