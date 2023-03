Über den langfristigen Verbleib der Jugendlichen ist inzwischen ebenfalls eine Entscheidung gefallen: Sie sollen Räume in der neuen Multifunktionsturnhalle an der Nordseite des Bolzplatzes in der Waldstadt bekommen. Diese ist jedoch noch in der Planung, mit einer Fertigstellung wird erst um 2030 herum gerechnet. Dennoch ist Christine Günther zufrieden mit der Entwicklung: "Ich freue mich auch, dass die Stadt die Jugendlichen in die Planung miteinbeziehen will, und finde es gut, dass die erste Jugendbeteiligung ,World Café’ nicht in der Grundschule, sondern in der Turnhalle stattfinden wird. Gerade für ,schulferne’ Jugendliche senkt das die Hemmschwelle, zu uns zu kommen. So können wir sie besser erreichen." Im Rahmen des World Cafés , das am 24. Februar stattfindet, sollen dann die konkreten Raumbedarfe (bzw. Bedarfe insgesamt) für den Interimsjugendraum ermittelt werden.

Von Noemi Girgla

Mosbach. Nach rund zwölf Jahren im Doppelcontainer soll der Jugendtreff Waldstadt nun schnell in neue Räume umziehen können. Und zwar sehr schnell. "Mit der evangelischen Kirche wird ein Mietvertrag für die Nutzung von Räumlichkeiten (ehemaliger Kindergartenraum) im Gemeindezentrum abgeschlossen, der ab dem Frühjahr 2023 laufen soll", heißt es vonseiten der Stadt Mosbach. Zwar handle es sich erneut um eine temporäre Unterbringung, "die Mietdauer ist zunächst auf fünf Jahre festgelegt, mit Option auf Verlängerung", aber der Stadt sei es wichtig gewesen, "nach Ende der Coronaeinschränkungen eine schnelle Lösung für die jungen Menschen zu finden".

Für die Jugendarbeit sei das "einfach toll", befindet Christine Günther. Die Leiterin des Jugendhauses der Großen Kreisstadt ist froh, dass ihre und die Arbeit der Kollegen wieder in den Fokus der Stadtverwaltung gerückt ist, ein Thema sei und man versuche, Lösungen zu finden. "Das ist eine Entwicklung, die für die Jugend wirklich gut werden könnte." Zwar seien die Räume der evangelischen Kirche erneut nur eine Interimslösung – aber immerhin eine mit Heizung und fließend Wasser. Ein enormer Fortschritt zu dem bisherigen Doppelcontainer, der laut Stadtverwaltung auch parallel zu den neuen Räumen weitergenutzt werden könne.

Foto: Noemi Girgla

Über den langfristigen Verbleib der Jugendlichen ist inzwischen ebenfalls eine Entscheidung gefallen: Sie sollen Räume in der neuen Multifunktionsturnhalle an der Nordseite des Bolzplatzes in der Waldstadt bekommen. Diese ist jedoch noch in der Planung, mit einer Fertigstellung wird erst um 2030 herum gerechnet. Dennoch ist Christine Günther zufrieden mit der Entwicklung: "Ich freue mich auch, dass die Stadt die Jugendlichen in die Planung miteinbeziehen will, und finde es gut, dass die erste Jugendbeteiligung ,World Café’ nicht in der Grundschule, sondern in der Turnhalle stattfinden wird. Gerade für ,schulferne’ Jugendliche senkt das die Hemmschwelle, zu uns zu kommen. So können wir sie besser erreichen." Im Rahmen des World Cafés, das am 24. Februar stattfindet, sollen dann die konkreten Raumbedarfe (bzw. Bedarfe insgesamt) für den Interimsjugendraum ermittelt werden.

Eine andere Option ist damit allerdings vom Tisch: Die vom Bürgerforum Waldstadt präferierte Lösung, im leer stehenden Gasthof Waldstadt sowohl Jugend- als auch Bürgerräume einzurichten. "Die Anmietung der ehemaligen Gaststätte und deren Umbau wurden untersucht, hätten jedoch wesentlich länger gedauert und wären mit einem höheren Invest verbunden gewesen. In Kooperation mit der Kirche kann eine Lösung nun sehr zeitnah und für beide Seiten positiv umgesetzt werden. Die Stadt unternimmt in den Räumen des Gemeindehauses nun kleinere Sanierungsarbeiten, die auf einen moderaten vierstelligen Betrag hinauslaufen werden, und auch der Mietzins bewegt sich in moderater Höhe", so die Begründung der Entscheidung seitens der Verwaltung.

Susanne Herberg, Mitglied des Bürgerforums und Vorsitzende des Fördervereins Jugendtreff, ist enttäuscht. "Wir halten die nun angestrebte Lösung für nicht ausreichend, da keine Garantie besteht, dass die Räume der Kirche bis zum Bau von Jugendräumen in der geplanten Halle auch wirklich zur Verfügung stehen. Und die Problematik der nicht existenten adäquaten Bürgerräume in der Waldstadt ist damit auch nicht gelöst. Bei einer Entscheidung für den leer stehenden Gasthof wäre beides gesichert gewesen."

Dabei unterstreicht Herberg ganz klar, dass keiner gegen den Bau der Halle oder gar dagegen ist, dass der Jugendtreff nun schnell umziehen kann. "Erst mal ist der Kindergarten eine super Lösung. Die Räume sind deutlich besser als das, was den Jugendlichen jetzt zur Verfügung steht", betont sie. Dennoch ist Herberg der Meinung, dass mit dieser Entscheidung der Waldstadt eine große Chance verloren geht. "Damit ist der Gasthof dann für uns verloren. Auf dem Schulgelände gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten, kein Entwicklungspotenzial mehr." Auch stehe nun wohl fest, dass es für die nächsten zehn Jahre keine neuen Bürgerräume für die Waldstädter geben werde. "Wir haben hier nichts Öffentliches. Wo soll denn noch Ehrenamt herkommen, wenn wir uns lediglich in unseren Wohnzimmern treffen können?", fragt Herberg. Der persönliche Frust sei groß, das Bürgerforum in der Auflösung.

Die Stadt hingegen betont, dass sie "die gesamte Bevölkerung der Waldstadt inklusive Vereinslandschaft und Mitglieder des Bürgerforums im Dialog mitnehmen" will. "Damit ist der Auftakt gesetzt für den anvisierten Gesamtbeteiligungsprozess für den Bürgertreff", sucht die Verwaltung den Austausch.

Für die Jugendarbeit hat man aber noch mehr vorgesehen: "Das Thema Streetwork (Mobile Jugendarbeit) soll verstärkt, die Jugendbeteiligung auf die Gesamtstadt ausgeweitet und die einzelnen Jugendhauseinrichtungen weiter ausgebaut und vernetzt werden", skizziert die Stadtverwaltung erste Pläne. Eine Entwicklung, die Christine Günther nach jahrelangem Stillstand Grund zur Hoffnung gibt: "Es geht ein Ruck durch die Stadtverwaltung, es geht voran. Alles ist im Werden, neu und ich finde es unheimlich spannend. Das ist die Chance auf eine gute Lösung." Oder kurz zusammengefasst: "Eine Entwicklung, die gut für die Jugend sein könnte."