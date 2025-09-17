Haßmersheim verabschiedet wohl letzten Jahresabschluss mit Überschuss
Der Jahresabschluss 2019 verzeichnete nochmal ein Plus von 527.000 Euro. Doch die Rücklagen sinken, ab 2020 drohen rote Zahlen.
Von Ursula Brinkmann
Haßmersheim. Das Auf- und Bearbeiten der Jahresrechnungen in Haßmersheim geht voran. Nach der kürzlich vorgelegten Abschlussrechnung für das Jahr 2018 stand nun die für 2019 auf der Tagesordnung. In seiner September-Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig die von Honorarkämmerer Roland Milani vorgelegten Zahlen für das Rechnungsjahr 2019.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+