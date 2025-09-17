Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Jahresrechnungen

Haßmersheim verabschiedet wohl letzten Jahresabschluss mit Überschuss

Der Jahresabschluss 2019 verzeichnete nochmal ein Plus von 527.000 Euro. Doch die Rücklagen sinken, ab 2020 drohen rote Zahlen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Den Verzug bei den Jahresabschlüssen, die dem Haßmersheimer Gemeinderat vorgelegt werden, gleicht man nach und nach aus; in der aktuellen Sitzung war das Jahr 2019 dran. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Das Auf- und Bearbeiten der Jahresrechnungen in Haßmersheim geht voran. Nach der kürzlich vorgelegten Abschlussrechnung für das Jahr 2018 stand nun die für 2019 auf der Tagesordnung. In seiner September-Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig die von Honorarkämmerer Roland Milani vorgelegten Zahlen für das Rechnungsjahr 2019.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.