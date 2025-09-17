Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Das Auf- und Bearbeiten der Jahresrechnungen in Haßmersheim geht voran. Nach der kürzlich vorgelegten Abschlussrechnung für das Jahr 2018 stand nun die für 2019 auf der Tagesordnung. In seiner September-Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig die von Honorarkämmerer Roland Milani vorgelegten Zahlen für das Rechnungsjahr 2019.