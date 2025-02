Bronnbach. (pm) Das neue Veranstaltungsjahr im Kloster Bronnbach nimmt Fahrt auf. "Wir freuen uns auf tolle Veranstaltungen, viele Begegnungen und eine hervorragende Saison", sagt Amtsleiter Mittnacht.

Die erste große Veranstaltung wirft ihre Schatten voraus: Mit der Frauenweinprobe "Women only" am Donnerstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr bietet das Kulturamt wieder ein Kontrastprogramm zu Veranstaltungen der Weiberfastnacht. Durch die Weinprobe speziell für Frauen führt Theresa Olkus, ehemalige württembergische Weinkönigin aus Markelsheim und aktuelle Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP).

Die Besucherinnen erwartet ein Abend voller Genuss und guter Gespräche, umrahmt von swingender Saxophon-Livemusik. Die Weinprobe beinhaltet einen Begrüßungs-Secco, fünf ausgewählte Weine aus dem Taubertal und kleine Leckereien vom Hotel und Restaurant Kloster Bronnbach. Die Tickets kosten 48 Euro.

Nächster Programmhöhepunkt ist der Starkbieranstich mit Comedy am Samstag, 22. März, um 19 Uhr. In diesem Jahr mit dabei ist der bayerische Musik-Kabarettist Vogelmayer. Er präsentiert sein neues Kabarettprogramm "Lebensfreude". Für musikalische Akzente sorgen die "Zwiefach-Boarischen". Die Tickets kosten 60 Euro und beinhalten das Comedyprogramm, das Essen, die Livemusik und ein Fassanstichbier.

Fehlen darf in diesem Jahr auch nicht das Format "Blasmusik am Sonntag". Zwischen Mai und September werden Musikkapellen aus der Region an fünf Sonntagen zwischen 14 und 15.30 Uhr im Bronnbacher Abteigarten spielen. Der erste Termin ist am Sonntag, 11. Mai, mit der Musikkapelle Grünsfeld. Weitere Termine sind am 15. Juni mit der Distelhäuser Brauereikapelle, am 13. Juli mit der Musikkapelle "Unverhopft", mit Musikerinnen und Musikern aus dem Taubertal, am 10. August mit der Spaßarttrachtenkapelle Oberndorf sowie zum Abschluss am 14. September mit den Tauber-Franken-Musikanten. Der Eintritt zu den Konzerten im Abteigarten ist wie bisher auch frei.

Außerdem findet am Freitag, 27. Juni, das Lichterfest statt. 2000 Kerzen werden dabei den Abteigarten erleuchten und für eine besondere Stimmung sorgen. Dabei wird die Fassade des Klosters illuminiert. Im Abteigarten sorgt "Evas Apfelmusik" aus Frankfurt am Main für heiße musikalische Unterhaltung. Im Kreuzganginnenhof sollen wieder ruhigere Klänge angeschlagen werden. Auch in diesem Jahr will das Kulturamt Nachwuchsmusikerinnen und -musikern eine Bühne geben: Sie können sich ab sofort per E-Mail an kulturamt@main-tauber-kreis.de für einen Auftritt im Rahmen des Bronnbacher Lichterfests bewerben. Bewerbungsende ist am Freitag, 28. März. Die Tickets für das Lichterfest kosten 9 Euro.

Am Samstag, 8. November, kommen das Bremer Salonorchester sowie Special Guests ins Kloster Bronnbach. Am Klavier sitzt Johannes Mnich, der Intendant der Tauberphilharmonie Weikersheim, und am Saxophon findet sich Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Die Tickets kosten 19 Euro.

Zum Jahresabschluss findet am zweiten Adventwochenende, 6. und 7. Dezember, der Weihnachtsmarkt im Kreuzgang statt.

Für die Highlight-Veranstaltungen sind Tickets unter www.reservix.de erhältlich, für das Lichterfest und den Weihnachtsmarkt können die Eintrittskarten jedoch nur vor Ort erworben werden.

Info: Das abwechslungsreiche Programm wird ergänzt durch eine Vielzahl an Themenführungen. Informationen hierzu gibt es unter www.kloster-bronnbach.de.