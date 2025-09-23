Ukrainische-Pflegekräfte-Projekt in Hardheim-Walldürn läuft erfolgreich
Neun ukrainische Fachkräfte durchlaufen ein Integrationsprojekt im Krankenhausverband Hardheim-Walldürn – mit Fokus auf Sprache, Anerkennung und Teamgeist.
Walldürn/Hardheim. (adb) Integration geschieht oft durch sinnstiftende Tätigkeiten. Eng damit verbunden ist die Anerkennung im Heimatland absolvierter Berufsausbildungen. Ein solches Projekt läuft seit Sommer 2023 am Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: In Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung KMU Werk (Filderstadt) findet eine Maßnahme statt, an der aktuell neun ukrainische
