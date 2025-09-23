Walldürn/Hardheim. (adb) Integration geschieht oft durch sinnstiftende Tätigkeiten. Eng damit verbunden ist die Anerkennung im Heimatland absolvierter Berufsausbildungen. Ein solches Projekt läuft seit Sommer 2023 am Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: In Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung KMU Werk (Filderstadt) findet eine Maßnahme statt, an der aktuell neun ukrainische

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote