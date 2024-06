Von Uwe Köbler

Limbach. Was für ein Tag für alle Limbacher! Am frühen Samstagabend öffnete das 46. Straßenfest seine Pforten, und eine Stunde vorher wurde nach mehr als zweieinhalbjähriger Bauzeit die neugestaltete Industriestraße ihrer Bestimmung übergeben. "Ein großer Tag für unsere Gemeinde", erklärte da Bürgermeister Thorsten Weber den zahlreichen Gästen, die zur offiziellen Übergabe gekommen waren.

Anwohner, Baufirmen, Planungsbüros, Kommunalpolitiker aller Couleur sowie Landrat Dr. Achim Brötel und Pfarrer Michael Gartner waren da, als der Musikverein Limbach (Leitung: Matthias Hess) aufspielte. "Wir wollen ja dieses Projekt, das zu den größten Tiefbaumaßnahmen der letzten Jahre zählte, nicht sang- und klanglos an uns vorbei ziehen lassen", so Weber schmunzelnd.

Die Industriestraße, so der Bürgermeister, sei die Hauptschlagader Limbachs, denn sie führe zu wichtigen Industrie- und Gewerbebetrieben am Ort. Deshalb freue er sich, dass man die Straße nach den umfangreichen Arbeiten nicht wiedererkenne. Und das nicht nur oberflächlich, denn auch im Untergrund wurde alles erneuert: Strom- und Wasserleitungen, Kanalrohre und Glasfaserkabel gehören dazu, der Gehweg wurde zwecks Barrierefreiheit abgesenkt, die Straßenbeleuchtung ist neu, und die Verkehrsinsel an der Einfahrt zur Kreisstraße wurde so verändert, dass die Lkw-Zufahrt problemlos möglich wird.

Gut durchdacht und ausgeführt, so Weber beim Dank an die Firma Lintz & Hinninger aus Mosbach und das Ingenieurbüro IBS aus Adelsheim. Der Dank des Bürgermeisters ging aber auch an seine Mitarbeiter im Rathaus und Bauhof sowie an die Fachbehörden im Landratsamt, mit denen man während der Bauzeit eng zusammenarbeitete. "Es zeigt sich heute, dass die 3,3 Millionen Euro, die dieses Projekt gekostet hat, gut angelegt sind. Die Probleme mit der zu geringen Dimensionierung der Leitungsrohre gehören der Vergangenheit an, und die Zufahrt zum Industriegebiet kann sich jetzt auch optisch sehen lassen", so Weber.

Der Bürgermeister freute sich zudem über die gute Förderung von Landesseite. Für die Abwasserbeseitigung ist ein Zuschuss von 1,42 Millionen Euro zugesagt, aus dem Gemeindeausgleichsstock flossen 575.000 Euro nach Limbach. Bei der Gemeinde verblieben dennoch 1,3 Millionen Euro, die Kämmerer Klaus Rhein in den Etats mehrerer Jahre einplanen musste. Nur gut, dass auch der Gemeinderat – trotz Verzögerungen – bei allen Entscheidungen hinter dem Ausbau stand. Beim Dank an das Land ließ Thorsten Weber aber auch kritische Worte nicht außen vor. "Solche Förderungen für Maßnahmen im Abwasserbereich wird es zeitnah nicht mehr geben, denn dafür müsste man die Wasser- und Abwassergebühren verdoppeln."

Marco Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner (IBS) berichtete dann von der technisch nicht einfachen Aufgabe der Sanierung. Teilweise musste man sechs Meter tief ausschachten, um die Leitungen zu erreichen, erläuterte der Fachplaner. "Eine Baustelle mit solchen Dimensionen und über eine solch lange Zeit – Corona war ja auch ein Thema – ist immer ein Kompromiss, um am Ende zum Erfolg zu kommen." Man habe stets versucht, bei den notwendigen Sperrungen mit den Firmen und dem angrenzenden Supermarkt Lösungen zu erarbeiten. Auch Rieß hob hervor, dass man bei Problemen stets auf dem kurzen Weg Unterstützung der Fachleute bekommen habe. Sein Dank galt explizit dem mittlerweile in Ruhestand befindlichen Landratsamtsfachmann Bernhard Kugler.

Landrat Dr. Achim Brötel sprach von Limbachs größtem und teuerstem Tiefbauprojekt seit 2006 – "Das will auch erst einmal finanziell geschultert sein." Brötel freute sich über die Mittel aus dem Ausgleichsstock, in dessen Verteilerausschuss er mitwirkt, und dankte der Gemeinde Limbach für die Bereitschaft, so viel Geld zu investieren. "Für die Firmen und Betriebe war die Sanierung der Industriestraße enorm wichtig und wird es auch in Zukunft sein. Mobilität ist ein Schlagwort unserer Gesellschaft, und die ist nur bei optimaler Lenkung der Verkehrsströme möglich. Die Industriestraße ist ein gutes Beispiel dafür", so der Landrat, der die Grüße der Kreisverwaltung und der Fachbehörden im Landratsamt übermittelte.

Pfarrer Michael Gartner oblag es dann, die neue Straße im Rahmen der Einweihung zu segnen. Gartner sprach davon, dass Straßen ja Menschen verbinden sollen und durch ihre Nutzung quasi zum Segen füreinander werden.

Nach dem Segen spielte dann noch mal der Musikverein Limbach auf, ehe mit dem offiziellen Durchtrennen eines Absperrbands die neue Industriestraße offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde. Die Feuertaufe im Echtbetrieb hat die Industriestraße ja schon hinter sich. Am Samstag aber wurde auch der Nachweis erbracht, dass sich auf dem neuen Belag auch gut marschieren lässt. Mit der Musikkapelle vorneweg zog nämlich der Tross der Einweihungsgäste Richtung Feuerwehrgerätehaus, wo man mit dem ein oder anderen Kaltgetränk auf die am 24. November 2021 begonnene und – wie Marco Rieß betonte – unfallfrei verlaufene Baumaßnahme anstieß.