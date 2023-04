Von Heiko Schattauer

Hüffenhardt. Für große Momente reicht manchmal auch ein kleiner Rahmen. So wie ein Wohnzimmer etwa, in dem sich neben Familie und Freunden auch eine vierköpfige Band eingefunden hat, um für die nächsten eineinhalb Stunden dort live und unplugged zu konzertieren. Zum wiederholten Mal packte dieser Tage "Smirnoff Light" in Hüffenhardt Gitarren, Keyboard und Cajon aus, um einen besonderen Auftritt zu absolvieren – und für eine besondere Freundin zu spielen, für die an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidende Carolin Reznik.

"Ich hatte echt einen furchtbaren Tag", eröffnete Sänger Marcus Heck nach dem ersten Song: "Aber wenn ich hier her komme und sehe, wie Du mit allem umgehst, dann geht es mir gleich besser. Ich nehm’ echt jedes Mal total viel mit." Ein bemerkenswertes Bekenntnis, das die Bewunderung für die lebensbejahende Tapferkeit der an einer tödlichen Erkrankung leidenden Gastgeberin unterstreicht.

Jene Bewunderung hat der Leadsänger Haßmersheimer Coverband, die bereits zum vierten Mal im Wohnzimmer der 45-Jährigen aufspielte, nicht exklusiv. "Es ist einfach unglaublich, wie Caro mit ihrer Krankheit, mit ihrem Schicksal umgeht", sagt auch Thorsten Peter. Der Gitarrist von Smirnoff Light ist seit Jugendzeiten mit Caro Reznik befreundet, hat sie beim Verfassen ihrer beiden Bücher ("Sterben in Zeitlupe" und "Totgesagte leben länger") unterstützt.

Geschrieben hat sie die beiden Autobiografien mithilfe eines speziellen Computerprogramms, jeden einzelnen Buchstaben muss sie dabei auf einer Bildschirmtastatur mit ihren Augen ansteuern und auswählen. Mehr Bewegung ist der Mutter und Witwe nicht mehr möglich, ihre Skelettmuskulatur hat die fiese Erkrankung inzwischen völlig lahmgelegt. Das Lächeln, das während des Wohnzimmerkonzerts immer wieder über ihr Gesicht huscht, hat sie sich aber bis heute und auch im Endstadium nicht von der unheilbaren Nervenkrankheit nehmen lassen.

Ebenso wenig wie ihren Humor: "Du weißt schon, dass man hört, wenn Du falsch singst", lässt sie ihre beste Freundin Christina über den Bildschirm wissen, als die den Ton bei "Tagen wie diesen" nicht ganz perfekt trifft. Jetzt lächeln beide – schon wieder so ein kleiner, großer Moment. Auch die Band trifft derweil nicht immer jeden Ton perfekt: "Die dürfen jederzeit wieder kommen", sagt Caroline Reznik am Ende eines besonderen Konzerts mit besonderen Erkenntnissen.