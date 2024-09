Bei Starkregen schießt das Wasser samt Schlamm von den Feldern oberhalb in Kälbertshausen den Jägersgarten hinunter und flutet an der Einmündung gegenüber in der Bergstraße den Hof. Ein höherer Bordstein und zusätzliche Kanaleinläufe sollen dieses Problem künftig abmildern. Foto: Hunzinger