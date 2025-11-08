Bei der Süddeutschen Erdgasleitung geht es jetzt in den Boden
Rohrstränge werden jetzt eingehoben. Die Rekultivierung beginnt im Frühjahr 2026.
Von Sebastian Schuch
Hüffenhardt. Ganz schön gewachsen ist der braune Wurm, wie die RNZ den Wall Mutterboden an der Trasse der Süddeutschen Erdgasleitung zum Auftakt der Bauarbeiten bei Hüffenhardt betitelte. Bis nach Spechbach hat er sich in etwa vorangegraben, und braun ist er auch nicht mehr. Die eingesäte Phazelie ist mittlerweile größtenteils gewachsen und schützt die Erde vor