Samstag, 08. November 2025

Plus Hüffenhardt

Bei der Süddeutschen Erdgasleitung geht es jetzt in den Boden

Rohrstränge werden jetzt eingehoben. Die Rekultivierung beginnt im Frühjahr 2026.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Noch sind die Rohrstränge der Süddeutschen Erdgasleitung (hier zwischen Kälbertshausen und Bargen) nicht miteinander verbunden. Bis Ende des Jahres soll das bis zu diesem Bereich aber der Fall sein. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Hüffenhardt. Ganz schön gewachsen ist der braune Wurm, wie die RNZ den Wall Mutterboden an der Trasse der Süddeutschen Erdgasleitung zum Auftakt der Bauarbeiten bei Hüffenhardt betitelte. Bis nach Spechbach hat er sich in etwa vorangegraben, und braun ist er auch nicht mehr. Die eingesäte Phazelie ist mittlerweile größtenteils gewachsen und schützt die Erde vor

