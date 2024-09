Von Adrian Brosch

Höpfingen. Die Freude über den neu gestalteten Spielplatz in der Hardheimer Straße stand am Dienstag allen ins Gesicht geschrieben: Zahlreiche Gäste wohnten der Wiedereröffnung des Areals bei, das in den vergangenen vier Wochen einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen worden war.

Der Spielplatz weist neue, einladend angeordnete Spielgeräte auf: