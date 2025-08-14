Donnerstag, 14. August 2025

Plus Höpfingen

Erzdiözese wirbt für Kräuterweihe in der Kapelle auf dem Schlempertshof

Mariä Himmelfahrt beginnt mit einem Gottesdienst und Kräuterweihe und endet mit einem Grillfest.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Die Friedenskapelle auf dem Schlempertshof ist Maria geweiht. Foto: Janek Mayer

Schlempertshof. (jam) Die Erzdiözese Freiburg hat für ihre zentrale Pressemitteilung zu Mariä Himmelfahrt den Weiler Schlempertshof als Beispiel herausgegriffen. Am morgigen Freitag wird dort in und an der Friedenskapelle – mitten im Madonnenland – nicht nur das älteste Marienfest der Kirche gefeiert, sondern auch ein Stück gelebte Gemeinschaftskultur gepflegt.

Der Feiertag beginnt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
