Schlempertshof. (jam) Die Erzdiözese Freiburg hat für ihre zentrale Pressemitteilung zu Mariä Himmelfahrt den Weiler Schlempertshof als Beispiel herausgegriffen. Am morgigen Freitag wird dort in und an der Friedenskapelle – mitten im Madonnenland – nicht nur das älteste Marienfest der Kirche gefeiert, sondern auch ein Stück gelebte Gemeinschaftskultur gepflegt.

Der Feiertag beginnt