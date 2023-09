Höpfingen. (pm/RNZ) Seit 70 Jahren gibt es nunmehr das Höpfinger "Quetschefeschd". Das Jubiläum wird am 23. und 24. September gefeiert.

Am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr treffen sich die Vereine zum Aufbau in der Obst- und Festhalle. "Hier wäre es super, wenn jeder Verein eins bis zwei Leute abstellen könnte", appellieren Bürgermeister Christian Hauk und Sven Dargatz von der GbR Höpfinger Vereine. Auch der Donnerstag und Freitag seien zum Aufbau geplant, dies hänge jedoch davon ab, wie man vorankomme.

Am Samstag, 23. September, startet das "Quetschefeschd" traditionell mit viel Bewegung bei der "Tour de Örtle". Um 14 Uhr trifft sich alles, was Räder und Beine hat, an der Festhalle, um die Gegend rund um "Höpfi" gemeinsam unsicher zu machen. Hier geht es um das gemeinsame Bewegen und ums zusammen Spaß haben. Zeitgleich treffen sich die Traktorfahrer zur gemeinsamen Ausfahrt. Wie all die Jahre zuvor treffen sich auch die Motorradfahrer wieder zum gemeinsamen Biken und Cruisen. Auch hier geht es um 14 Uhr los.

Der Abschluss der Ausfahrten findet dann bei einem kleinen Speisenangebot in der Festhalle statt. Ab 18.30 Uhr trifft sich "Höpfi" zum bunten Abend. Die diesjährige, von der "FGH 70" gestellte Festkönigin Jana Schell mit ihren Begleiterinnen Jana Todtenhaupt und Maya Hirning freuen sich, die Vereine und Bürger von Höpfingen in der Festhalle begrüßen zu dürfen. Für Unterhaltung sorgen die Musikkapelle und die "FGH 70 Höpfemer Schnapsbrenner", die dieses Jahr für die Gestaltung des Abends verantwortlich ist. Die Gäste können sich auf kurzweilige Spiele und stimmungsvolle Musik freuen.

Am Sonntag, 24. September, startet das "Quetschefeschd" um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Festhalle. Hier kann sich jeder, der möchte, an der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes mit Gesang oder Instrument beteiligen. Nach der "Kerch" und vor dem Umzug gibt es in der Festhalle Mittagessen. Unter anderem werden am Sonntag auch wieder wie beim letzten mal 2019 Kartoffelsuppe und "Quetschebloatz" angeboten.

Frisch gestärkt treffen sich Vereine, Schule und Kindergarten um 13.30 Uhr an der Grundschule in Höpfingen zum traditionellen Umzug. Um 14 Uhr wird sich der Umzug zum Festplatz in Bewegung setzen.

Es gibt außerdem auch wieder ein Luftballon-Wettfliegen. Karten können im Vorfeld in der Schule, in den Kindergärten und im Rathaus gekauft werden. Die Ballons können ab 13.30 Uhr in der Schule abgeholt werden. Traditionell werden die Luftballone am Festplatz unter den Klängen von "Muss i denn, muss i denn" in die Welt hinaus geschickt.

Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen und auch Herzhaftem aus der Küche in der Festhalle eingeladen.