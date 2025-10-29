Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Höpfingen

Birgit Müller im Alter von 69 Jahren gestorben

Sie hat in der Gemeinde Akzente gesetzt. Ein großer Verlust für alle, die sie kannten.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Birgit Müller hat unter anderem als Gemeinderätin ihre Heimatgemeinde geprägt.

Höpfingen. (adb) Birgit Müller war selbst in den Tagen ihrer schweren Erkrankung eine stets positiv gestimmte Persönlichkeit, die aufgrund ihrer Fröhlichkeit und starken Ausstrahlung in Höpfingen sehr beliebt war. Im Alter von 69 Jahren ist sie am vergangenen Mittwoch gestorben – ein großer Verlust für alle, die sie kannten.

Sie war "Höpfemerin" durch und durch – stets engagiert, immer

