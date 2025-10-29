Höpfingen. (adb) Birgit Müller war selbst in den Tagen ihrer schweren Erkrankung eine stets positiv gestimmte Persönlichkeit, die aufgrund ihrer Fröhlichkeit und starken Ausstrahlung in Höpfingen sehr beliebt war. Im Alter von 69 Jahren ist sie am vergangenen Mittwoch gestorben – ein großer Verlust für alle, die sie kannten.

Sie war "Höpfemerin" durch und durch – stets engagiert, immer