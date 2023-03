EILMELDUNG 16:50 Uhr

Fußball-WM 2026 mit 104 Spielen

Bei der Fußball-WM 2026 werden 104 Partien gespielt und damit 40 mehr als bislang. Der Weltverband FIFA beschloss am Dienstag in Kigali eine entsprechende Formatänderung für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada mit erstmals 48 Nationen.