Sonntag, 21. September 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Zusatzvereinbarung zum Ordnungsbehördenbezirk sorgt für Streit

CDU und SPD kritisieren neue Vorschläge für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Neckarsteinach. Beirat und Investitionsregeln stoßen auf Widerstand.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden

Rathaus in Hirschhorn. Archivfoto: Hüll

Hirschhorn. (MD) Wieder einmal beschäftigte der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk mit Neckarsteinach den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss, der vergangene Woche unter Vorsitz von Max Weber (SPD) tagte. Bereits in der Vergangenheit hatte es wegen dieser Einrichtung Zoff mit der Nachbarkommune gegeben.

Im Mai beschloss die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der CDU-Fraktion

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.