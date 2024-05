Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Der Sachstandsbericht zum geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Langenthal stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten am vergangenen Donnerstag in der Mark-Twain-Stube. Für das Großprojekt stehen immerhin Kosten von 5,8 Millionen Euro im Raum. Da das derzeitige Gebäude im Birkenweg marode ist und auch nicht für