Hirschhorn. Die Stadtverwaltung weist alle Bürger darauf hin, dass in den letzten Wochen mehrfach Beschwerde über die Parksituation in der Fußgängerzone (Hauptstraße, Marktplatz und Gassen) eingereicht wurde. So stünden zahlreiche Fahrzeuge meist über mehrere Stunden bis Tage unbewegt im Bereich Marktplatz, Hauptstraße, Hirschgasse bis Weidgasse und Alte Schule.

Die Zufahrt zur Unteren Gasse sei zeitweise für Anwohner, die dort etwa Einkäufe oder Besorgungen entladen möchten, schlichtweg nicht möglich. Bei der Alten Schule, wo es eine recht breite Straßenführung gibt, lade dies offensichtlich auch zum tagelangen Parken ein. Sogar ein Wohnmobil sei dort bereits gestanden.

Bei der Feuerwehrübung am 26. Februar in der Altstadt sei deutlich geworden, dass gerade auch dieser Raum im Einsatzfall für die großen Feuerwehrfahrzeuge als Aufstellfläche notwendig ist. Ebenso sei die ungehinderte Durchfahrt an den nicht so breiten Stellen der Hauptstraße im Einsatzfall immens wichtig.

Die Gastronomen werden gebeten, ihre Gäste darauf hinzuweisen, dass der vorhandene Parkraum an der Uferstraße zu nutzen ist.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Bereich Fußgängerzone zukünftig konsequent kontrolliert wird und Verstöße geahndet werden.