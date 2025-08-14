Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Paare sollen wieder im Schloss heiraten können

Die Landtagsabgeordneten setzen sich dafür ein, dass die Räume geöffnet werden.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Das Schloss Hirschhorn. Archivfoto: Marcus Deschner

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Auch die Zukunft vom Schloss Hirschhorn war ein Thema beim Besuch der Landtagsabgeordneten von SPD und CDU in Hirschhorn. Bürgermeister Martin Hölz hatte die Stadtverordneten in der letzten Versammlung vor der Sommerpause nochmals darüber informiert, dass der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) im April mitgeteilt habe, "dass

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.