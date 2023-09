Von Uta Förster

Hirschhorn. Aufgeregte Kinder aus den beiden Kitas wuseln auf dem Chateau-Landon-Platz umher. Sie dürfen das große Jubiläumsfest mit zwei Liedern eröffnen. Eins davon wurde extra für den 1250. Geburtstag ihrer Stadt umgeschrieben. Sie geben alles, bevor Bürgermeister Martin Hölz das Lichterfest offiziell eröffnet. "Es gibt vermutlich keinen Tag, kein Wochenende, auf den wir alle im Laufe der letzten Monate hingefiebert haben, wie heute" beginnt er seine Rede.

Nicht mal ein Jahr sei vergangen, seit beschlossen wurde, das große Stadtjubiläum in diesem Rahmen zu feiern. Und dabei haben viele Einzelpersonen, Vereine und Gruppe mitgeholfen, die fast alle aus dem Ort selbst kommen und "die dies alles aus tiefer Verbundenheit zu unserer Heimatstadt tun". Grußworte von Politikern und Gästen schließen sich dem Stadtoberhaupt an.

"Am meisten freue ich mich auf die Momente, in denen Begegnungen stattfinden, die ein herzliches und berührendes Miteinander schaffen", sagt der Bürgermeister. Und Möglichkeiten für Begegnungen gibt es zuhauf. Auf dem weitläufigen Festgelände rund um den Wolfenacker gibt es eine Menge zu entdecken.

Am Neckarufer reihen sich Oldtimerfahrzeuge aneinander, die einen Bogen aus der Vergangenheit zur Gegenwart schlagen. Begeisterte Automobilliebhaber können sich nicht sattsehen an den Fortbewegungsmitteln längst vergangener Zeiten. Auch die Motorradfreaks bewundern alte Schätze. Etwas weiter stehen hibbelig Kinder am Bootssteg und warten darauf, dass das Boot des DLRG von seiner Fahrt zurückkommt, um sie endlich für einen Ausflug mit auf den Neckar zu nehmen. Der Andrang und das Interesse sind groß.

Im Kampfhûs-Lager bekommt der Besucher einen Einblick in das Leben früherer Zeiten: Da brutzelt ein Schwein über dem Feuer, die Vereinsmitglieder haben ihre Zelte aufgeschlagen, in denen sie wohnen, eine alte Ritterrüstung thront stolz auf dem Platz. Der historische Tanzworkshop lädt an beiden Tagen ein, mitzumachen. Und überall rennen Kinder herum. Für sie wird an diesem Wochenende in Hirschhorn eine Menge angeboten. Sackhüpfen, Torwandschießen, Schminken, Dosenwerfen und besonders der Schubkarrenparcours entlocken nicht nur den Kleinen immer wieder ein herzhaftes Lachen.

Rund um den Chateau-Landon-Platz reihen sich Stände mit Leckereien aneinander, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Es schmeckt so gut, dass am Abend alles ausverkauft ist. "Mit so viel Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Die Stände wurden regelrecht eingerannt", berichtet ein Standbetreiber. Fast jeder Hirschhorner Verein beteiligt sich aktiv am Gelingen des Festes. Insgesamt sind es über 30 verschiedene Gruppen und Vereine, die sich einbringen. Es scheint, als sei ganz Hirschhorn mit eingespannt. "Das stärkt den Zusammenhalt", bestätigt ein Hirschhorner Mitbürger.

Ab 19 Uhr versammeln sich am Samstag die Gäste alle auf dem Wolfenacker, wo nun ein abwechslungsreiches Festprogramm geboten wird. Viele Organisationen und Vereine haben auf der großen Wiese bunte Lichtbilder aus Teelichtern entstehen lassen, die im Dunkeln wunderschön leuchten.

Der Verein Kampfhûs erzählt in seiner Fechtshow die Geschichte des Kampfes auf eine eindrückliche und erheiternde Art und Weise: von den wilden Anfängen mit Knüppeln über die Langschwerter der Ritter und den modernen Sportfechtkampf bis hin in die Zukunft zu den Laserschwertern.

Die Straße am Neckar ist nun gesäumt von brennenden Baumstämmen, die an dem kühler werdenden Herbstabend Wärme stiften. Inzwischen ist es ganz dunkel, und die Stimmung wird immer gespannter und erwartungsvoller, denn auf dem Programm kündigt das "Überraschungsevent" Großes an.

Und damit haben die Veranstalter keineswegs übertrieben, denn die Lichtershow, die nun folgt, ist berührend und grandios. Der letzte Ritter zu Hirschhorn, Ritter Friedrich, nimmt die unzähligen Besucher mit auf eine Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Er erzählt von den Anfängen in Ersheim und der dortigen Kapelle. Nicht immer waren die Zeiten in der Vergangenheit rosig. Auch in der Gegenwart ist das nicht anders.

Aber in jeder dunklen Zeit gab es auch das Licht. Und so wird das "Licht aus Ersheim" über den Neckar in Form eines Lichtballs und einer kleinen Lichtgestalt nach Hirschhorn gebracht. Auf dem Platz wächst die kleine Gestalt zu einer riesigen Lichtquelle heran, die im Reigen mit Hunderten von Kindern und Erwachsenen mit leuchtenden, bunten Luftballons tanzt und die Nacht hell erleuchtet.

Da ertönen schon die ersten Raketenschüsse. Ein imposantes Feuerwerk auf der gegenüberliegenden Neckarseite zieht Aufmerksamkeit der weit über der erwarteten Menge an Besuchern auf sich. Ausgelassen und fröhlich feiern die Hirschhorner bis weit in die Nacht.