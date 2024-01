Hirschhorn. (MD) Ein Ruck soll durch Hirschhorn gehen. Und zwar im positiven Sinne. Deshalb wurde im vergangenen November eine Ideenbar der Interessengemeinschaft Odenwald (IGO) im Bürgersaal veranstaltet. Erschienen sind über 50 Personen im Alter zwischen zwölf und 80 Jahren, die sich mit dem Motto "Hirschhorn – gemeinsam attraktiv gestalten" befassten und an diesem Abend die verschiedensten Ideen, Anregungen und potenziellen Projekte zur Weiterentwicklung des Neckarstädtchens einbrachten.

Die insgesamt 209 eingebrachten Gedanken wurden in einem 16-seitigen Papier zusammengefasst. Dabei sticht laut IGO-Angaben der Wunsch nach mehr Veranstaltungen für Jung und Alt, eine Bündelung von Informationen und die damit einhergehende optimale Nutzung der Verteilerkanäle sowie ein Ort der Begegnung bei den Teilnehmern hervor. Gleich aus zwei Töpfen winken für die Projekte stattliche Zuschussgelder. Nun beschäftigte sich der Ausschuss für Stadtentwicklung mit der Planung weiterer Schritte. "Es soll keine Enttäuschung geben", mahnte Bürgermeister Martin Hölz in der Sitzung im Hinblick auf die realistische Umsetzung angedachter Projekte.

Nach einer lebendigen Diskussion, an der sich auch mehrere Zuhörer im Feuerwehrhaus beteiligten, wurde eine Einigung erzielt. Die Stadtverordnetenversammlung solle den Magistrat mit der Gründung von drei Arbeitsgruppen beauftragen sowie die Bevölkerung zum Mitmachen einladen. Die Gruppen sollen sich mit der Entwicklung von Wolfenacker, Zentrum mit "Kurhaus", Räumen für Jugendliche, Slipanlage und Zusammenarbeit der Vereine beschäftigen. Man müsse bei der Verwirklichung der Projekte strukturiert vorgehen und eine Richtung vorgeben, was schnell machbar sei, sagte Reinhard Mühlbauer (Profil).

Eine Idee war, das leer stehende Cafe Schmitt als Begegnungsstätte zu nutzen. Foto: Marcus Deschner

Es solle bloß keine Frustration bei den Beteiligten herbeigeführt werden. Wobei man mit später machbaren Visionen "durchaus etwas spielen dürfe". Die vorgelegte Liste biete "einen gewissen Rahmen", meinte Max Weber (SPD). Es solle aber das angegangen werden, "was locker umzusetzen" sei.

Lukas Hering (CDU) sah Probleme, in den Gremien alleine etwas herauszuarbeiten und bat, die Bürger mit ins Boot zu nehmen. Aus den Reihen der Zuhörerschaft kamen die Vorschläge, das Bürgerhaus mehr in den Mittelpunkt zu rücken, ein Jugendhaus zu reaktivieren, die Plätze in der Stadt attraktiver zu gestalten und einen Mehrgenerationenspielplatz anzulegen.

An den Thementischen wurden bei der Zusammenkunft im November verschiedene Schwerpunkte gesetzt, die bei der Auswertung durch die IGO-Fachleute priorisiert wurden. So stehen bei den Prioritäten an erster Stelle beispielsweise ein Haus der Begegnung für alle Generationen. "Für eine gute Zusammenarbeit benötigt es einen Ort, an dem die Bewohner zusammenkommen können und die Möglichkeit haben, sich auszutauschen", heißt es in der schriftlichen Zusammenfassung.

Es zeige sich, dass besonders der Marktplatz als vorrangiger Begegnungsort von Bedeutung ist und dabei das ehemalige Café Schmidt als Begegnungsstätte wieder gewünscht sei. Vorschlag der Teilnehmer für die künftige Bewirtung dort wäre, die Gastronomie gemeinsam durch die Vereine zu betreiben. Die könnten sich dabei abwechseln. Allerdings biss sich an der geplanten Sanierung des in äußerst schlechtem baulichen Zustand befindlichen Gebäudes vor Jahren bereits ein sehr engagierter örtlicher Geschäftsmann an den Gängelungen durch das Denkmalamt die Zähne aus und will das Anwesen daher verkaufen.

Auch die Kellerräume des Rathauses als geeigneter Ort für eine Begegnungsstätte gerieten ins Visier der Ideengeber. Dabei war jedoch klar, dass diese durch die bestehende Hochwassergefahr nur durch besonderes Mobiliar nutzbar wären. Zudem wurde der Friedhof als "Begegnungsort" genannt, wie auch das alte Schulgebäude. Ganz vorne bei den Prioritäten finden sich auch eine Kegelbahn, eine Seebühne mit Kulturplattform, ein Autokino, "Legale Graffitis", gemeinsame Feste und die aktive Nutzung der Neckar-Anlage. Eher an zweiter Stelle stehen etwa eine Tankstelle, ein schwimmendes Restaurant, ein Barfußpfad, eine Strandbar oder ein Kletterpark.