Samstag, 16. August 2025

Plus Hirschhorn

Hoher Besuch aus Mainz segnete das Sandsteinkreuz

Bischof Peter Kohlgraf war zu Besuch in Hirschhorn. Rund 70 Menschen kamen zur Weihe.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 16 Sekunden
Bischof Peter Kohlgraf ist aus Mainz angereist, um das restaurierte Sandsteinkreuz mit Weihwasser zu segnen. Dieses Spektakel zieht Zuschauerinnen und Zuschauer an. Foto: md

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Jetzt haben wir es endlich wieder, unser Kreuz", freute sich Paul Keßler. Der Vorsitzende des Fördervereins der Hirschhorner Klosterkirche begrüßte am vergangenen Sonntag bei sonnigem Wetter zur Einweihung des restaurierten Wegekreuzes etwa 70 "Pilgerinnen und Pilger". Diese hatte zuvor schon Pater Sijoy kurz willkommen geheißen. Die Weihe

