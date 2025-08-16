Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Jetzt haben wir es endlich wieder, unser Kreuz", freute sich Paul Keßler. Der Vorsitzende des Fördervereins der Hirschhorner Klosterkirche begrüßte am vergangenen Sonntag bei sonnigem Wetter zur Einweihung des restaurierten Wegekreuzes etwa 70 "Pilgerinnen und Pilger". Diese hatte zuvor schon Pater Sijoy kurz willkommen geheißen. Die Weihe