Haus- und Gewerbemüll wird wieder teurer
Es gibt eine Kostensteigerung gegenüber der letzten Kalkulation in Höhe von rund 70.000 Euro.
Hirschhorn. (MD) Wieder teurer wird aller Voraussicht nach die Müllbeseitigung in Hirschhorn. Durchschnittlich rund fünfeinhalb Prozent mehr sollen die Bürgerinnen und Bürger ab Januar für die Beseitigung ihres Abfalls berappen, wie aus der Sitzungsvorlage des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses (HFSA) hervorgeht.
Das vor Jahren per Magistratsbeschluss mit der Gebührenkalkulation
