Hirschhorn. (coe) Das ging schnell: Bereits am Donnerstagmorgen ab sieben Uhr rückte schweres Gerät an. Bagger nagten an der mehr als hundert Jahre alten Eisenbahnbrücke an der Langenthaler Straße, bis das Bauwerk in sich zusammenfiel. Noch einige riesige Staubwolken, und die "Walzträger-in-Beton-Konstruktion" ist Geschichte.

Seit 1911 ließ die Eisenbahnbrücke Züge zwischen Neckargemünd und Bad Friedrichshall über die Langenthaler Straße zum Bahnhof Hirschhorn rollen. In den kommenden Tagen wird der Schutt abgeräumt und möglichst zur Wiederverwertung abtransportiert. Vor allem die Buntsandstein-Quader des imposanten Bauwerks wurden mit großer Sorgfalt abgetragen.

Die neue Brücke soll im Erscheinungsbild der alten angeglichen werden. Bis 14. August bleibt die Langenthaler Straße für den Verkehr gesperrt