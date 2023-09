Von Moritz Bayer

Hirschhorn. Kein alltäglicher Anblick, aber er könnte in Zukunft häufiger Wirklichkeit werden: In Ersheim haben sich Waschbären angesiedelt. In den letzten Wochen erreichten einige Berichte über Sichtungen das Ordnungsamt, und die Stadtverwaltung wurde gefragt, wie mit den Tieren zu verfahren sei.

Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass sie nicht