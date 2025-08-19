Dienstag, 19. August 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Die Schleuse bekommt neue Tore

Die Kammer soll im Frühjahr wieder einsatzbereit sein.

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Das niederländische Frachtschiff „Confidence“ mit den sanierten Torflügeln legte rund 1000 Flusskilometer von Brunsbüttel bis Hirschhorn zurück Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Schwere Lasten wurden vergangene Woche an der Hirschhorner Schleuse bewegt. Dort hob ein Autokran die generalüberholten Schleusentore der rechten Kammer aus einem Frachtschiff, legte sie zunächst im ufernahen Bereich ab, ehe sie wieder "eingehängt" wurden. Die Aktion dauerte mehrere Tage. Insgesamt kostet das Projekt etwa 1,5 Millionen Euro.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.