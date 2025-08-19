Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Schwere Lasten wurden vergangene Woche an der Hirschhorner Schleuse bewegt. Dort hob ein Autokran die generalüberholten Schleusentore der rechten Kammer aus einem Frachtschiff, legte sie zunächst im ufernahen Bereich ab, ehe sie wieder "eingehängt" wurden. Die Aktion dauerte mehrere Tage. Insgesamt kostet das Projekt etwa 1,5 Millionen Euro.