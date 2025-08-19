Die Schleuse bekommt neue Tore
Die Kammer soll im Frühjahr wieder einsatzbereit sein.
Von Marcus Deschner
Hirschhorn. Schwere Lasten wurden vergangene Woche an der Hirschhorner Schleuse bewegt. Dort hob ein Autokran die generalüberholten Schleusentore der rechten Kammer aus einem Frachtschiff, legte sie zunächst im ufernahen Bereich ab, ehe sie wieder "eingehängt" wurden. Die Aktion dauerte mehrere Tage. Insgesamt kostet das Projekt etwa 1,5 Millionen Euro.
