Hirschhorn. (zg) "12. August 1891, zweieinhalb Uhr" – so steht es in den Archiven – wurde der Grundstein für die evangelische Kirche in Hirschhorn gelegt. Und nach bereits gut einem Jahr stand das Gotteshaus fertig da, sodass schon am 7. November 1892 Einweihung gefeiert werden konnte.

Das ist nun 131 Jahre her. Gerne hätten die Hirschhorner die runde Zahl 130 gebührend gefeiert, aber das wurde durch die coronabedingte Pandemie vereitelt. "So heißt das Fest jetzt eben 130+1", erklärt Pfarrer Alexander Muth.

Die Vorgeschichte des Kirchenbaus ist eine ökumenische, wobei das Miteinander der Konfessionen auch in Hirschhorn, lange genug vor allem ein Gegeneinander gewesen ist. Ab dem Jahr 1526 führten die Ritter von Hirschhorn die Reformation ein. Doch schon gut 100 Jahre später kam nach dem Tod des letzten Ritters, Friedrich von Hirschhorn, die Gegenreformation.

Viele Protestanten verließen die Stadt, und von den verbliebenen wurde 1719 der letzte zwangskatholisiert. Intensiv erforscht und dargestellt hat dies alles der 2018 verstorbene Hirschhorner Arzt Dr. Ulrich Spiegelberg in seiner eingehenden Chronik aus dem Jahr 2004.

Der Darmstädter Großherzog setzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Hirschhorn bewusst evangelische Beamte ein. Gottesdienste besuchten sie jedoch an anderen Orten, etwa in Neckarsteinach. Der Weg zur stadteigenen Kirche war da noch weit. 1854 gab es nach langer Pause im Hirschhorner Schloss wieder einen evangelischen Gottesdienst. Als 1860 das mehrheitlich evangelisch gebliebene Langenthal hinzukam, wuchs die Gemeinde bedeutend. Sie wurde schließlich 1890 selbstständig – zuvor hatte sie zu Neckarsteinach gehört.

Mit großer finanzieller Unterstützung des Gustav-Adolf-Werks war dann schlussendlich der Bau einer Kirche möglich. 1899 kam eine Sauer-Orgel hinzu.

Die bronzenen Glocken mussten bedauernswerterweise im Ersten Weltkrieg wieder abgegeben werden und wurden zu "Kanonenfutter" verarbeitet. "Seit rund einhundert Jahren läuten nun im Kirchturm drei Glocken aus Stahl", erklärt Pfarrer Muth.

So malerisch die Lage am Neckar anmutet, sie hat auch ihre Schattenseiten: "Wegen des Schwemmlands steht die Kirche auf keinem so festen Grund", berichtet der Pfarrer. In den Siebziger- und Achtzigerjahren des war der Turm regelrecht abgesackt. Auch heute sei die Architektur immer wieder mit besonderen Herausforderungen verbunden – Neigungen und Risse sind unübersehbar. Hinzu kommt die Hochwassergefahr: Es gibt Bilder, auf denen zu sehen ist, wie der Pfarrer mit einem Boot aus dem Pfarrhaus geholt wird, um Gottesdienst feiern zu können.

Im übertragenen Sinne steht die Kirche auf dem guten und festen Grund des Glaubens. Und auf diesem Grund will die Gemeinde ein Fest feiern, das am Sonntag, 2. Juli, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt.