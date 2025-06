Hochhausen. (cao) Zweimal ist es in der Vergangenheit schon passiert – am Dienstagmorgen ist nun abermals ein Lastwagen auf dem schmalen Weg oberhalb der Talstraße in Hochhausen am Hang abgerutscht.

"So schief hing allerdings noch keiner", berichtete ein Anwohner. Der Fahrer hatte das Durchfahrverbot für Lastwagen auf dem Weg missachtet. Um den mit Pflastersteinen voll beladenen 40-Tonner zu sichern, war ein Kran nötig; erst gegen 13.30 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Zur Höhe des entstandenen Schadens sowie den Bergungskosten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Update: Dienstag, 10. Juni 2025, 15.13 Uhr