> Am Samstag, 17. Juni, startet das Fest um 14 Uhr erneut rund um das Schloss und den Kirchplatz. Der Vergnügungspark steht den Besuchern offen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zusätzlich bieten die "Hordemer Wölf" Kinderschminken, geflochtene Haarsträhnen in bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos an ihrem Stand an. Beim Stand der Hardheimer Patenkompanie im Alpengarten können Kinder basteln und sich schminken lassen. Beide ...

Hardheim. (jam) Das Hardheimer Sommerfest , das vom 16. bis 18. Juni Besucher aus nah und fern in die Erftalgemeinde lockt, verspricht mit einem abwechslungsreichen Programm und verschiedenen Attraktionen ein großer Erfolg zu werden. "Drei Tage und Nächte wird gefeiert und auf und rund um den historischen Schlossplatz für allerlei Unterhaltung und kulinarische Leckerbissen gesorgt sein", garantiert Hardheims Bürgermeister Stefan Grimm. Ihm zufolge erwarten Besucher Live-Musik für jeden Geschmack an lauen Sommerabenden, leckere Cocktails, Spiel- und Bastelstationen sowie ein Vergnügungspark für die Kleinsten, ein Familieneinkaufstag und das Jubiläum der "Kindervilla Kunterbunt" mit Aufführung und Kasperletheater.

> Am Freitag, 16. Juni, beginnt der Festbetrieb um 18.30 Uhr rund um das historische Schloss und den Kirchplatz. Besucher können sich auf einen Vergnügungspark freuen und werden von verschiedenen Vereinen und Organisationen bewirtet: darunter vom Förderverein und der Jugend der DLRG, der FG "Hordemer Wölf", der KjG, dem Tennisclub, den Handballern des TV und der SV Germania Gerichtstetten. Um 19.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Stefan Grimm das Hardheimer Sommerfest offiziell mit dem Bieranstich auf dem Schlossplatz. Die Musikkapelle Bretzingen wird für die musikalische Umrahmung sorgen. Nach den Grußworten des Bürgermeisters, der Bundeswehr und des BdS-Vorsitzenden Elmar Günther können die Besucher bei zünftiger Musik und einem kühlen Bier aus Herbsthausen den Abend genießen.

Für Musikliebhaber bietet das Sommerfest am Freitagabend um 21 Uhr zwei weitere Highlights. Auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz tritt "RockIt" auf und sorgt für beste Unterhaltung. Parallel dazu spielt auf dem Pausenhof der Schule die Band "Screaming Slugs" – präsentiert von den Handballern des TV. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Bereits um 13.30 Uhr startet der Verein Mühlenradweg Erftal vom Parkplatz bei der Firma Eirich aus zu einer Radtour für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen. Ausklang ist ab 15.45 Uhr auf dem Schlossplatz. Um 16 Uhr gibt es dort eine besondere Show: Die Mini-Band des Musikvereins Schweinberg spielt zur Unterhaltung auf, und es gibt Mitmachaktionen für Kinder. So kommt das Maskottchen der Schweinberger Musiker, der MVS-Löwe, auf den Schlossplatz. Im Anschluss erhalten alle die Gelegenheit, die Instrumente zu testen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten beim Musikverein zu informieren.

Am Samstagabend tritt die Band "Crunchem" ab 21 Uhr auf dem Schlossplatz auf und sorgt für beste Stimmung. Gleichzeitig sorgen "5K and the Elephant" auf dem Pausenhof der Schule für gute Stimmung. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

> Der Sonntag, 18. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Schlossplatz. Der Festbetrieb rund um das Schloss und den Kirchplatz startet danach um 11 Uhr. Verschiedene Vereine und Organisationen stehen für Bewirtung und Unterhaltung bereit. Von 12 bis 14 Uhr spielt der Musikverein Schweinberg auf der Show-Bühne und sorgt für gute Stimmung auf dem Schlossplatz. Ab 13 Uhr können Besucher den Familieneinkaufstag in den Hardheimer Geschäften nutzen, der mit vielen Aktionen und Attraktionen lockt. Zudem präsentiert die Feuerwehr an ihrem Gerätehaus eine Fahrzeugschau und bietet verschiedene Spielstationen für Kinder an.

Die Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt" tritt um 14.30 Uhr auf der Show-Bühne auf und läutet damit seine Jubiläumsfeier ein. Im Gemeindekindergarten selbst schließt sich ein "Tag der offenen Tür" mit Quizrallye, Glücksrad und Kasperletheater (jeweils um 16 und 17 Uhr) an.

Den krönenden Abschluss des Hardheimer Sommerfests bildet ab 17.30 Uhr der Auftritt der Sängerin Denise Naser auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz. Der Eintritt zu diesem musikalischen Highlight ist frei.