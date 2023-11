Hardheim/Buchen. (adb) Für Christian Parth waren Werte wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit und Herzensgüte keine Floskeln. Er konnte zuhören, nahm sich Zeit, packte an – ein Leben für die anderen, das er in tiefer Verbundenheit vor allem zu jungen Menschen führte und gestaltete. Am Samstag ist der gebürtige Hardheimer – gut bekannt auch als Musiker des Duos "Schallmassel" – nach längerer, schwerer Erkrankung verstorben. Seinen Heimgang trat er allzu früh an: Dieser Tage hätte er seinen 62. Geburtstag feiern können.

Obgleich in Buchen wohnhaft, blieb er seiner Erftäler Heimat stets eng verbunden: Geboren 1961 als jüngstes Kind des Polizisten Alois Egenberger und seiner Frau Hedwig (geb. Käflein) und mit den drei Geschwistern Joachim, Ralf und Jutta in der Roten Au aufgewachsen, schloss er 1984 die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher ab. Sein Beruf war ihm eine Berufung – zunächst im Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach, von 2001 bis 2013 bei der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn (DJHN).

Er war an mehreren Schulen im Heilbronner Raum als Schulsozialarbeiter tätig, ehe er im April 2013 in seinen Heimatort wechselte: Nach Einrichtung des Ganztagsschulbetriebs fand er eine Anstellung bei der Gemeinde Hardheim und wirkte bis zu seiner schweren Erkrankung als Schulsozialarbeiter des Walter-Hohmann-Schulverbunds und Mitglied der Leitung der "Kindervilla Kunterbunt".

Christian Parth übte seine Arbeit mit jener Begeisterung aus, die er an sein Umfeld weitergab: Zahlreiche Initiativen tragen seine Handschrift – von kindgerechter Medienerziehung über die "handyfreie Woche" über die Organisation des Schulobstprogramms bis hin zur Neugestaltung des Pausenhofs.

In seiner Freizeit begeisterte sich Christian Parth, der seinen Mitmenschen stets freundlich und offen die Hand reichte, für die schönen Dinge des Lebens: Er liebte Musik und Kultur. Dabei erlangte er als Musiker eine gewisse Bekanntheit: Mit seinem Jugendfreund Gerald Hauck bildete er das Duo "Schallmassel", das nicht nur in Hardheim für anspruchsvolle, aber leicht zugängliche Gute-Laune-Musik hinreichend bekannt war und im Jahr 2014 die vielbeachtete CD "Grazing Shots" veröffentlichte. Sie wurde im "Bahnhof 1910" vorgestellt – ein Ort, dessen Flair Christian Parth gern und oft genoss. Auch als Stadionsprecher der TVH-Handballer verbreitete der Vater zweier Kinder stets beste Stimmung.

All diese Begebenheiten unterstreichen eines: Christian Parth war ein Mensch, der sehr fehlen wird – seiner Familie ebenso wie seinen zahlreichen Freunden und Weggefährten.