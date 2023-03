Hardheim. (jam) Der Konflikt um den Windpark "Kornberg" schwelt trotz der Genehmigung zum Jahreswechsel weiter. Dass sich Bürgerinitiativen und der Flugsportclub Odenwald dort derart lange derart erfolgreich gegen das Projekt auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung gewehrt hatten, hat nun sogar das ZDF auf den Plan gerufen.

Ein vierköpfiges Team aus Stuttgart drehte am Dienstag bei Bretzingen einen Beitrag für das "Heute-Journal". Bürgermeister Stefan Grimm, der der Redakteurin Laura Sophie Koditek gemeinsam mit Bauamtsleiter Daniel Emmenecker Rede und Antwort stand, dürfte damit bereits am heutigen Abend zur beinahe besten Sendezeit (21.45 Uhr) im ZDF zu sehen sein.

Laut Koditeks Team handelt es sich bei dem Einspieler über den Hardheimer "Kornberg" um ein "kleines Beispiel für einen großen Beitrag zur Energiewende". Die Redakteurin war im Zuge ihrer Recherche auf Hardheim gestoßen: Ins Auge war ihr gestochen, dass der Windpark "Kornberg" knapp neun Jahre bis zur Genehmigung benötigte, während sich ähnliche Projekte in direkter Nachbarschaft sehr viel schneller vom Papier in die Realität übertragen ließen.

"Für das ZDF war es sehr interessant, dass es sich in der gleichen Gemeinde unter dem gleichen Bürgermeister so unterschiedlich abspielt: Warum läuft es in Bretzingen unrund, während es in Gerichtstetten funktioniert?", teilt Grimm der RNZ mit.

Mit wie viel Sendezeit sich Hardheim letztlich im "Heute-Journal" wiederfindet, ließ sich bis Redaktionsschluss noch nicht ermitteln: "Wenn am Ende die berühmten zehn Sekunden dabei herauskommen, bin ich schon zufrieden", so Grimm.