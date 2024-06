Hardheim. (jam) Verkehrslärm ist nicht nur nervig, er kann auch zu einer echten Gefahr für die Gesundheit werden. In Hardheim leiden vor allem die Anwohner an der Bundesstraße und in der Wertheimer Straße unter gesundheitsgefährdender Lärmbelastung, wie es das baden-württembergische Ministerium für Verkehr definiert.

Aktuelle Lärmkarten belegen, dass in der Erftalgemeinde dringender