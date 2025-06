Hardheim. (jam) Wenn der Duft von frisch Gegrilltem durch die Gassen zieht, Kinder fröhlich durch den Vergnügungspark toben und Live-Musik den Schlossplatz erfüllt, dann ist wieder Sommerfest in Hardheim! Vom 27. bis 29. Juni verwandelt sich das Herz der Erftalgemeinde in eine lebendige Bühne für Begegnung, Genuss und Unterhaltung – mit einem Programm, das für alle Generationen etwas bereithält.

Den festlichen Auftakt macht am Freitagabend der traditionelle Bieranstich, den erneut Bürgermeister Stefan Grimm übernimmt. Er verspricht: "Drei Tage lang verwandelt sich der historische Schlossplatz wieder in ein lebendiges Festgelände. Ob bei Tag oder in den lauen Sommerabenden: Es wird gefeiert, gelacht, geschlemmt!"

Ab 18.30 Uhr beginnt der allgemeine Festbetrieb rund um das Schloss und den Kirchplatz, begleitet von der Musikkapelle Bretzingen, die zur offiziellen Eröffnung um 19.30 Uhr aufspielt. Anschließend sorgt die Band "RockIt" auf der Show-Bühne bei freiem Eintritt für beste Stimmung bis in die Nacht.

Der Samstag startet sportlich mit einer gemeinsamen Radtour des Vereins Mühlenradweg Erftal, bevor ab 14 Uhr die Vereine das Zepter übernehmen – mit kulinarischer Vielfalt, Mitmachaktionen und kreativen Kinderangeboten, vom Kinderschminken über Glitzertattoos bis hin zum Basteln mit der Bundeswehr.

Höhepunkte auf der Show-Bühne sind die Auftritte des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" und der Tanzgruppen des SV Gerichtstetten. Am Abend bringt die Band "Crunchem" den Schlossplatz erneut zum Beben.

Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor sich das Festgelände noch einmal in voller Pracht präsentiert: Bücherflohmarkt, Flohmarkt, eine historische Ausstellung, Spielstationen der Feuerwehr, ein buntes Kinderprogramm sowie der beliebte verkaufsoffene Sonntag mit Aktionen in den teilnehmenden Geschäften sorgen für einen abwechslungsreichen Tagesverlauf.

Auf der Bühne begeistern die Zumba-Kids und die Strong-Nation-Gruppe des TV Hardheim anlässlich des Jubiläums zum 130-jährigen Vereinsbestehen, bevor Sängerin Denise Naser das Sommerfest musikalisch ausklingen lässt.

Bürgermeister Grimm bringt es auf den Punkt: "Unsere Vereine sorgen mit großem Engagement für Ihr leibliches Wohl – mit feinen Speisen, kreativen Cocktails und einer entspannten Atmosphäre, die man einfach erlebt haben muss." Also: Termin vormerken, Freunde einladen und gemeinsam den Sommer in Hardheim feiern!

Freitag, 27. Juni

> Sportabzeichen: Im Rahmen des Jubiläums "130 Jahre TV Hardheim" bietet der Verein ab 18 Uhr auf dem Sportplatz Prüfungen für das Sportabzeichen an.

> Basteln mit Soldaten: von 18 bis 20 Uhr am Stand der Bundeswehr Hardheim (Patenkompanie SOCC) im Alpengarten.

> Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark ab 18.30 Uhr; Bewirtung: DLRG, KjG, Tennisclub, TV-Handballer sowie weitere Anbieter.

> Eröffnung des Sommerfests ab 19.30 Uhr auf dem Schlossplatz mit Bieranstich. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Musikkapelle Bretzingen. Grußworte: Bürgermeister Stefan Grimm, Oberstleutnant Andreas Kirchner (Panzerbataillon 363), Major Christoph Heinz (SOCC), Elmar Günther (BdS-Vorsitzender).

> Auftritt der Band "RockIt": ab 21 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.

Samstag, 28. Juni

> Radtour am Sommerfest: Von 13.15 bis 16 Uhr bietet der Verein Mühlenradweg Erftal eine Tour für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen an. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf dem Eirich-Parkplatz. Die Tour endet gegen 16 Uhr auf dem Schlossplatz.

> Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark ab 14 Uhr; Bewirtung: DLRG, FG "Hordemer Wölf", KjG, Tennisclub, TV-Handballer sowie weitere Anbieter.

> Kinderschminken: von 14 bis 17 Uhr am Stand der Allianz-Versicherungsagentur Sven Schulz und Jasmin Seitz.

> "Eine Reise durch die Zeit": Klaus Rubel präsentiert von 14 bis 18 Uhr "Eine Reise durch die Zeit – Hardheim und die Ortsteile gestern und heute" in der Erftalhalle.

> Kinderschminken und mehr: Die FG "Hordemer Wölf" bietet von 14 bis 18 Uhr Kinderschminken, geflochtene Haarsträhnen in bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos an ihrem Stand.

> Basteln mit Soldaten: von 14 bis 20 Uhr am Stand der Bundeswehr Hardheim (Patenkompanie SOCC) im Alpengarten.

> Auftritt des Gemeindekindergartens: von 16 bis 16.15 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> Kinder- und Jugendschautanz: Die Kinderschautanzgruppe und die Jugendschautanzgruppe des SV Gerichtstetten treten von 17.30 bis 17.45 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz auf.

> Auftritt der Band "Crunchem": ab 21 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.

Sonntag, 29. Juni

> Ökumenischer Gottesdienst: ab 10 Uhr auf dem Schlossplatz.

> Bücherflohmarkt: von 10 bis 17 Uhr im Pfarrheim.

> Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark ab 11 Uhr; Bewirtung: DLRG, FG "Hordemer Wölf", Tennisclub, TV-Handballer sowie weitere Anbieter.

> Flohmarkt: von 11 bis 18 Uhr im Pausenhof der Schule.

> "Eine Reise durch die Zeit": Klaus Rubel präsentiert von 11 bis 18 Uhr "Eine Reise durch die Zeit – Hardheim und die Ortsteile gestern und heute" in der Erftalhalle.

> Kinderschminken und mehr: Die FG "Hordemer Wölf" bietet von 11 bis 18 Uhr Kinderschminken, geflochtene Haarsträhnen in bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos an ihrem Stand.

> Basteln mit Soldaten: von 11 bis 20 Uhr am Stand der Bundeswehr Hardheim (Patenkompanie SOCC) im Alpengarten.

> Auftritt des Musikvereins Höpfingen: von 12 bis 14 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> "Verkaufsoffener Sonntag": von 12 bis 17 Uhr in den teilnehmenden Hardheimer Geschäften mit vielen Aktionen.

> Kinderschminken: von 13 bis 16 Uhr am Stand der Allianz-Versicherungsagentur Sven Schulz und Jasmin Seitz.

> Spielstationen und Fahrzeugschau: von 13 bis 18 Uhr am Feuerwehrhaus.

> Spielenachmittag: von 14 bis 16 Uhr im Pfarrheim zum Ausprobieren alter und neuer Spiele aus der Bücherei St. Alban (ohne Kinderbetreuung).

> "975 Jahre Hardheim": Ausstellung des Museumsvereins Erfatal von 14 bis 17 Uhr im Konferenzraum der Erftalhalle (ehemaliges "Famos").

> Flashmob: Die Tanzgruppen der FG "Hordemer Wölf" treten von 14.30 bis 14.40 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz auf.

> "130 Jahre TV Hardheim": Zum Jubiläum treten die Zumba-Kids und Strong Nation aus der Turnabteilung von 15 bis 16 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz auf. Zudem gibt es Verbandsehrungen.

> Auftritt der Sängerin Denise Naser: von 17 bis 20 Uhr auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.