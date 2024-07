Von Adrian Brosch

Hardheim. Das Sommerfest ist das "Fest der Feste" im Hardheimer Jahreskreislauf – und es gleicht wie die Berichterstattung darüber der Quadratur des Kreises: Jahr für Jahr gilt es, den Klassiker neu zu erfinden – und Jahr für Jahr gelingt es in einem solchen Maß, dass alle Generationen feiern und sich freuen. So auch am vergangenen Wochenende: Das