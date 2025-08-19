Dienstag, 19. August 2025

Plus Hardheim

So wurde der 90. von Alt-Bürgermeister Hornberger gefeiert

Feierlicher Empfang in der Erftalhalle zum 90. Geburtstag des früheren Hardheimer Bürgermeisters Ernst Hornberger.

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Bürgermeister Stefan Grimm (r.) überreichte dem früheren Bürgermeister Ernst Hornberger (l.) zu seinem 90. Geburtstag die Ehrenurkunde der Gemeinde Hardheim und den Ehrenbrief zum 90. Geburtstag mit Signatur von Ministerpräsident Kretschmann. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Hardheim. Engagement, Inbrunst und Leidenschaft – und eine gehörige Portion schwäbischer Herzensgüte, gepaart mit unermüdlichem Gottvertrauen, kernigem Humor und einem wachen Geist: All das macht Ernst Hornberger aus. Der langjährige Hardheimer Bürgermeister, von 1974 bis 1998 in Amt und Würden, feierte am Montag seinen 90. Geburtstag – um mit einem

